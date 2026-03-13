Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Na Violant visita la Policia Local i Bombers a Tetuan XIV en el marc de les festes de la Magdalena

Durant la visita a les instal·lacions de la Policia Local i Bombers, Na Violant d’Hongria 2026 va poder conéixer de primera mà el funcionament dels cossos de seguretat i els recursos per a protegir la ciutadania.

Ramón Pérez

Castellón

El regidor de Seguretat i Emergències, Antonio Ortolá, ha rebut al costat del Comissari Principal Cap de la Policia Local de Castelló, Francisco Javier Catalán, a Na Violant d’Hongria 2026, Victoria Arcos, acompanyada pels seus Dons de Companya, durant la seua visita a les instal·lacions de la Policia Local i Bombers a Tetuan XIV en el marc de les festes de la Magdalena.

Durant el recorregut, han pogut conéixer de primera mà el funcionament dels dos cossos, així com les instal·lacions i els recursos amb els quals compten els servicis de seguretat i emergències per a garantir la protecció de la ciutadania, especialment durant la celebració de les festes.

Ortolá ha posat en valor la dedicació i l'esforç diari dels agents de Policia Local, de Mobilitat i dels bombers, destacant que “este tipus de trobades permeten acostar el treball dels nostres professionals a les representants de les nostres festes, perquè puguen conéixer de primera mà la preparació i coordinació que existix darrere de cada dispositiu de seguretat”.

Visita a Teuán XIV per part de Na Violant d'Hongria i la seua cort d'honor. / Ajuntament

Desplegament

El regidor ha assenyalat a més que “les festes de la Magdalena reunixen milers de persones a la ciutat i requerixen un important desplegament de seguretat i prevenció”, per la qual cosa ha destacat “la professionalitat i el compromís de tots els efectius que treballen perquè veïns i visitants puguen gaudir de les celebracions amb tranquil·litat”.

Finalment, Ortolá ha subratllat que estes visites també contribuïxen a reforçar el vincle entre les institucions, les representants de les festes i els cossos de seguretat: “És important que els qui representen les nostres tradicions coneguen de prop la labor que realitzen cada dia els nostres agents i bombers, especialment en moments de gran afluència com les festes fundacionals de Castelló”.

