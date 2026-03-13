INICIATIVA CULTURAL

Vila-real programa un Mes de Llibre carregat d'activitats per a promoure la lectura

Les activitats es desenvoluparan des del proper dilluns fins el 30 d'abril i sumen també les de la Festa per la Llengua

Els contacontes tornen a ser part fonamental en la programació del Mes del Llibre a Vila-real.

Els contacontes tornen a ser part fonamental en la programació del Mes del Llibre a Vila-real. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

El Servei Municipal de Biblioteques i la Regidoria de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Vila-real han organitzat una completa programació amb motiu del Mes del Llibre, que es desenvoluparà del 16 de març al 30 d’abril amb activitats dirigides especialment a l’alumnat dels centres educatius i al públic familiar.

La iniciativa s’emmarca en la commemoració de tres dates destacades del calendari cultural: el 2 d’abril, Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil; el 18 d’abril, Festa per la Llengua; i el 23 d’abril, Dia del Llibre. Durant aquest període, els espais municipals acolliran visites escolars, exposicions, contacontes, presentacions de llibres, concursos i trobades amb autors amb l’objectiu de fomentar l’hàbit lector i promoure l’ús del valencià.

La regidora d’Educació i Biblioteques, Anna Vicens, ha destacat la importància d’aquest tipus d’iniciatives per a impulsar la lectura entre els més joves. “Des de l’Ajuntament continuem apostant per activitats que desperten l’interés dels xiquets i les xiquetes pels llibres i que convertisquen les biblioteques en espais vius d’aprenentatge, convivència i creativitat”, ha assenyalat.

Implicació dels centres educatius

Vicens també ha remarcat la implicació dels centres educatius en la programació. “Les visites escolars permeten que l’alumnat conega de prop els recursos i serveis de les biblioteques municipals, al mateix temps que descobreix el plaer de la lectura en un entorn proper i estimulant”, ha afirmat la responsable d’Educació i Biblioteques.

Aquesta és la programació preparada per a celebrar el Mes de Llibre.

Aquesta és la programació preparada per a celebrar el Mes de Llibre. / Mediterráneo

Per la seua part, el regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells, ha subratllat el valor cultural i lingüístic del Mes del Llibre. “La programació combina literatura, creativitat i participació per a reforçar la presència del valencià en l’àmbit educatiu i cultural. La lectura és també una eina fonamental per a estimar i utilitzar la nostra llengua”, ha afirmat.

Cortells ha incidit també en la diversitat d’activitats previstes: “Des de contacontes i concursos de punts de llibre fins a tertúlies amb autors o presentacions de novetats editorials en valencià. Són propostes pensades perquè la lectura siga una experiència compartida i atractiva per als més menuts i per a les famílies”.

Concurs infantil

Entre les activitats destacades de la programació figuren el concurs infantil Dibuixa un punt de llibre, l’exposició bibliogràfica dedicada a Miguel de Cervantes i Hans Christian Andersen, les sessions de contacontes Contes en femení, a càrrec de Paraules d’Aire, així com una tertúlia i taller amb autors de literatura infantil en valencià. El Dia del Llibre, el 23 d’abril, les biblioteques infantils acolliran també el lliurament del Premi Lecturis als xiquets i les xiquetes que més llibres han llegit durant el curs, així com els guardons del concurs de punts de llibre.

