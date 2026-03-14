Castelló ret homenatge a les bandes participants en el Festival Internacional de Música de Festa que obri la Magdalena al món
Begoña Carrasco, alcaldessa de Castelló, va entregar detalls institucionals a les agrupacions participants i va agrair la seua implicació en la festa, destacant l'ambient que generen
L'Ajuntament de Castelló ha retut homenatge aquest dissabte a les sis bandes internacionals que han participat en la present edició del XXXV Festival Internacional de Música de Festa, Intersolfa, una de les cites més singulars del programa de la Magdalena i una mostra del treball que es realitza per a reforçar la projecció internacional de les festes fundacionals de la ciutat.
L'acte de reconeixement s'ha celebrat en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Castelló i ha sigut presidit per l'alcaldessa, Begoña Carrasco juntament amb el regidor de Relacions Institucionals i de Cultura en funcions, Vicent Sales, la regidora de Turisme, Arantxa Miralles, la Junta de Festes i les delegacions de les bandes participants.
Festival consolidat
Durant la seua intervenció, l'alcaldessa ha posat en valor la trajectòria d'un festival ja plenament consolidat i convertit en una de les imatges més recognoscibles de les festes fundacionals. “I les nostres Festes de la Magdalena són cada vegada més internacionals gràcies a aquest llenguatge universal que permet que músics de tot el món formen part d'aquest gran mosaic que són les nostres festes. Una gran finestra al món que els castellonencs esperen amb expectació any rere any. Castelló, un any més, es converteix en capital internacional de la música de festa a través d'aquest festival”, ha assenyalat.
L'alcaldessa ha volgut reconéixer la labor incansable de Jesús Medrano durant molts anys per a fer créixer, consolidar i obrir al món el Festival Internacional, entregant-li una placa en homenatge al seu treball.
Lliurament de detalls institucionals
Begoña Carrasco ha sigut l'encarregada d'entregar un detall institucional a cadascuna de les agrupacions participants i ha volgut agrair tant la seua implicació com l'ambient que generen als carrers de Castelló durant la celebració de la Magdalena. En aquest sentit, la primera edil ha destacat: “gràcies per convertir a Castelló i a les seues festes en un lloc on, a través de la música, es donen la rage tradicions de tot el món” i ha afegit que “si aquest Festival Internacional de Música de Festa ha arribat a les 35 edicions és gràcies a una labor incansable i entusiasta de tota la gent que ha passat per la Junta en aquests anys”.
L'alcaldessa ha incidit així en el paper que exerceix aquest festival com a aparador internacional de la Magdalena, però també en la seua capacitat per a enriquir l'ambient festiu i convertir-se, any rere any, en una de les cites més esperades tant per castellonenques com per visitants.
Bandes dels Estats Units o de Japó
En aquesta edició, les bandes participants en Intersolfa han sigut l'U.S. Air Forces in Europe – Air Forces Africa Band, dels Estats Units; Musikverein Graz-Süd, d'Àustria; Helsingør Pige Garde, de Dinamarca; Waseda High School Marching Band, del Japó; Kamper Trompetter Korps, de Països Baixos; i Debreceni Majorette Együttes, d'Hongria.
