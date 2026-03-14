L'Ajuntament i Facsa garanteixen el subministrament d'aigua durant les Festes de la Magdalena
L'alcaldessa Begoña Carrasco destaca la coordinació entre l'Ajuntament i *Facsa per a garantir el subministrament d'aigua i evitar incidències durant les festivitats.
L'Ajuntament i Facsa, companyia encarregada de la gestió del cicle integral de l'aigua a la ciutat garanteixen el subministrament d'aigua durant les festes de la Magdalena.
Per a l'alcaldessa, Begoña Carrasco, “és fonamental garantir el subministrament d'aigua durant les festes de la Magdalena. Per això, portem temps treballant de manera coordinada amb Facsa per preparar el sistema, evitar incidències i assegurar una resposta eficaç en tot moment.
Increment del consum
Durant la Magdalena, el consum d'aigua s'incrementa a conseqüència del major nombre de jornades festives, l'arribada de visitants i l'augment de l'activitat hostalera. No obstant això, més enllà del volum total consumit, un dels principals reptes està en la concentració de la demanda en moments molt concrets.
L'efecte mascletà
Un dels exemples més representatius és el denominat “efecte mascletà”, que es produeix en les hores prèvies a la mascletà del primer dissabte, acte que marca l'inici oficial de la Magdalena. En eixa franja horària, el consum pot augmentar entre un 15% i un 20% respecte al d'un matí habitual.
De fet, el passat 7 de març es va registrar un consum pròxim als 2.800 metres cúbics per hora, una xifra molt superior a l'habitual. Aquest increment obliga el sistema a aportar, en tot just una hora, un volum addicional d'aigua equivalent a omplir 175.000 botelles de dos litres o a cobrir 7.000 dutxes de cinc minuts.
Com explica Pascual Maximino, director de l'àrea de Proveïment de Facsa, “el que canvia durant la Magdalena no és tant el volum total setmanal com la concentració de la demanda en determinats moments. Són pics molt localitzats que exigeixen anticipació, coordinació i capacitat de resposta immediata”.
Per a fer front a aquestes situacions, la preparació comença abans de l'arrancada oficial de les festes. En els dies previs als moments de major afluència s'activa una maniobra hidràulica específica que permet posar en servei totes les captacions disponibles, incloses aquelles que habitualment romanen en reserva. Es tracta d'una actuació basada en l'anticipació i en l'anàlisi del risc, amb l'objectiu de reforçar el sistema abans que la demanda aconseguisca el seu punt màxim.
Una xarxa preparada per a respondre
El dispositiu no es limita al proveïment. Durant la Magdalena, el sistema de sanejament i depuració també funciona a ple rendiment per a garantir el correcte tractament de les aigües residuals.
En aquest sentit, el servei de neteja de clavegueram realitza actuacions preventives en els punts de major afluència, com les zones de fondes i altres espais cèntrics, amb l'objectiu de minimitzar possibles embossos. De manera paral·lela, en les estacions de bombament es duen a terme revisions exhaustives prèvies, especialment davant previsions de pluja, per a reduir al màxim qualsevol incidència en un període d'especial sensibilitat.
