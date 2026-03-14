Castelló reforça els seus llaços amb la província durant la Magdalena en la recepció a 34 reines dels municipis veïns
L'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, va presidir la recepció oficial a les Reines de les festes dels municipis de la província, un acte que va reunir 34 representants en el Saló de Plens
Com cada any, l'Ajuntament de Castelló ha celebrat la tradicional recepció oficial a les Reines de les festes dels municipis de la província, un acte que en aquesta edició ha reunit 34 representants en el Saló de Plens de l'Ajuntament. La recepció ha sigut presidida per l'alcaldessa, Begoña Carrasco, juntament amb la regidora de Festes, Noelia Selma, les Reines de les Festes de Castelló, Clara Sanz i Ana Colón, el president de la Junta de Festes, Raúl Collazos així com membres de la corporació municipal, així com alcaldes, alcaldesses i representants dels municipis assistents.
Celebració compartida per tota la província
Durant la seua intervenció, l'alcaldessa ha subratllat que la Magdalena transcendeix l'àmbit de la capital i es viu com una celebració compartida per tota la província. En aquest sentit, ha destacat que “les Festes de la Magdalena són una manera de reivindicar el millor de la història, les tradicions i la cultura de la ciutat de Castelló, però són també, des de la seua pròpia concepció moderna, les festes de tots i cadascun dels municipis de la nostra benvolguda província, obertes a la gent dels 135 municipis que conformen les nostres comarques”.
Begoña Carrasco també ha volgut posar l'accent en el vincle emocional i festiu que uneix a Castelló amb el conjunt de la província durant aquests dies. “Castelló, en Magdalena, és la suma de tota eixa riquesa de la nostra província. Són moments compartits i retrobaments amb la nostra gent. La vostra presència fa de Castelló una ciutat més viva encara en aquests dies”, ha afirmat. La primera edil ha agraït a més la participació de les representants municipals tant en la recepció com en la posterior Ofrena, i ha incidit en què sense eixa presència “la Magdalena perdria una part fonamental del seu significat”.
L'alcaldessa ha tingut també paraules de reconeixement per a les representants que van participar en el Pregó d'enguany, marcat per la pluja i per unes circumstàncies meteorològiques especialment adverses. En eixa línia, ha volgut agrair de manera expressa el compromís dels qui van formar part d'eixa desfilada, recordant que, malgrat les dificultats, més d'un miler de persones van contribuir al fet que poguera celebrar-se l'inici oficial de les festes. Eixa capacitat de resposta, ha vingut a assenyalar, torna a demostrar l'arrelament, la fortalesa i el sentiment col·lectiu que emboliquen a la Magdalena.
Participants
En l'acte han participat les màximes representants de l'Alcora, Almassora, Les Alqueries, Ares del Maestrat, Benicarló, Benicàssim, Càlig, el Castell de Vilamalefa, Xilxes, les Coves de Vinromà, Culla, el Toro, la Llosa, Llucena, Moncofa, Navaixes, Nules, Onda, Orpesa, Ribesalbes, la Salzadella, Sant Joan de Moró, Sant Mateu, Sogorb, Suera, Tales, Torreblanca, Torralba, la la Vall d'Alba, la Vall d'Uixó, Vila-real, Vilafermosa, Viver i Sucaina.
- El colegio de los famosos en Castellón: Aquí estudiaron algunos de los nombres más conocidos de la provincia
- Leticia Sabater la 'lía' en la colla Bacalao durante las fiestas de la Magdalena de Castelló
- Sergi y Jordi, dos jóvenes de Castellón que llevan cuatro meses esperando las ayudas para convertirse en agricultores: 'No podemos trabajar
- Programa de la Magdalena del 13 de marzo: todos los actos y conciertos del viernes
- Castelló se prepara para disfrutar del desfile internacional de animación. Recorrido, horario y las cuatro zonas para personas con movilidad reducida
- Un pueblo de Castellón construirá un muro de piedras para proteger su tramo de costa más vulnerable
- Cambio en la cúpula de uno de los grandes grupos cerámicos de Castellón: 'Es un momento de desafíos
- Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2026: estos son todos los actos