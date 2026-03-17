Compromís reclama activar la borsa per a la direcció en funcions de la Banda Municipal de Castelló davant mesos de "mala gestió"

La formació política recorda que la situació actual s’arrossega des que el govern de Begoña Carrasco va assignar la direcció de la Banda Municipal al sotsdirector, fet que va generar malestar intern.

Imatge d'arxiu d'un concert de la banda municipal de Castelló.

Imatge d'arxiu d'un concert de la banda municipal de Castelló. / KMY ROS

José Miguel Panadero

Castelló de la Plana

Compromís per Castelló ha tornat a reclamar que l’Ajuntament active la borsa de treball per cobrir la direcció de la Banda Municipal mentre el director titular es troba en excedència, "després de mesos marcats per problemes de gestió, irregularitats en processos selectius i episodis recents, com els viscuts aquesta passada Magdalena, que evidencien una falta de cura i professionalitat cap als músics".

La formació recorda que la situació actual s'arrossega des que el govern de Begoña Carrasco va decidir assignar la direcció de manera directa al subdirector, en lloc de recórrer a la borsa existent, que és el mecanisme establit per garantir la cobertura d’aquest tipus de places amb criteris d’igualtat i transparència. Una decisió que, segons Compromís, "ha generat malestar intern i una dinàmica de descontrol en el funcionament de la formació".

El regidor de Compromís Pau Sancho ha assenyalat que “la Banda Municipal no pot continuar funcionant al marge dels procediments establits i necessita una nova directora o director en funcions que dote d’estabilitat a la formació”. Sancho ha afegit que “no estem davant de fets aïllats, sinó d’una situació sostinguda en el temps que evidencia la falta de direcció i de criteri del govern municipal en la gestió d’un servei públic essencial com és la Banda”.

En aquest sentit, la formació apunta els incidents ocorreguts durant la Magdalena, quan els músics van haver de continuar actuant sota la pluja, amb conseqüències tant per a les persones com per als instruments, que van partir danys, especialment en el cas dels de fusta. La coalició considera que el tracte dispensat als professionals de la Banda va ser impropi i que evidencia una manca absoluta de cura i de respecte. “No estem parlant només d’una mala decisió puntual, sinó d’una manera de dirigir basada en la imposició i en la falta de respecte cap als professionals”, ha afirmat Sancho.

Incidents recents

En aquest sentit, Compromís recorda les greus irregularitats detectades anteriorment en els processos selectius de les places de trompa i clarinet, que van haver de repetir-se després de les anomalies comeses pels tribunals. La formació subratlla que tots dos tribunals estaven presidits per José Vicente Ramón Segarra, actual subdirector i director en funcions.

La coalició assenyala igualment la manca de responsabilitat institucional en l’organització del concert extraordinari del centenari de la Banda, en què no es va convidar ni als directors anteriors, ni a músics jubilats, ni tan sols al director titular actualment en excedència. Per a Compromís, aquest episodi evidencia una gestió que no ha estat a l’altura del que representa una institució com la Banda Municipal.

Per tot això, Compromís torna a exigir al govern de Begoña Carrasco que active la borsa per cobrir la direcció de manera immediata i, en cas que no hi haja personal disponible, es convoque un nou procés per garantir una direcció estable i amb totes les garanties. “No es tracta només de cobrir un lloc, sinó de recuperar el funcionament normal de la Banda i assegurar un entorn digne per als músics”, ha conclòs Sancho.

