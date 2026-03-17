FORMACIÓ I TECNOLOGIA

La robòtica pren Vila-real amb 42 equips i 150 participants de la Comunitat en VilaBOT

La cita es desenvoluparà el pròxim dimecres, 25 de març, al Centre de Congressos, Fires i Trobades

La robòtica torna a protagonitzar una edició més la iniciativa VilaBOT, que posa a Vila-real al centre de les noves tecnologies. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

La quarta edició de VilaBOT calfa motors. El pròxim 25 de març, el Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real rebrà els 42 equips inscrits en esta competició de robòtica educativa, procedents de 12 centres educatius de tota la Comunitat Valenciana i dos acadèmies de robòtica de localitats com Vila-real, València, Puçol, Torrent, Almassora i Betxí. En total, està prevista la participació de 150 alumnes en una cita organitzada per la Fundació Flors i l'Ajuntament de Vila-real.

Esta edició, novament en col·laboració amb el consistori de Vila-real com a Ciutat Educadora i Innovadora, va més enllà d'una competició autonòmica, ja que és el reflex del programa integral de robòtica impulsat per la Fundació Flors, convertit en un dels pilars del centre. VilaBOT és, a més, una iniciativa amb dimensió internacional, connectada amb les metodologies educatives més avançades de la Unió Europea, gràcies a la participació activa en projectes Erasmus Plus, com el Hackathon Flors Aveiro, celebrat a Portugal, i l'actual programa Praise, que desenvolupa juntament amb socis de Xipre, Grècia i Romania.

Cartell anunciador del Vilabot amb les activitats a desenvolupar durant la jornada. / Mediterráneo

Reptes basats en la sostenibilitat i problemes socials

Sota el lema de posar la innovació al servei dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i de l'Agenda 2030, VilaBOT 2026 planteja als participants reptes que vinculen la tecnologia amb la sostenibilitat i la resolució de problemes socials globals. D'esta manera, els estudiants no només programaran robots, sinó que hauran d'idear solucions a qüestions crítiques del nostre temps, com la mobilitat urbana, amb propostes de transport més eficients i sostenibles; la lluita contra la calor extrema, amb respostes tecnològiques davant del canvi climàtic; i el subministrament en zones de conflicte, una prova d'especial complexitat en la categoria Arduino enfocada a l'ajuda humanitària tecnològica.

Imagen de una de las pruebas de robótica realizadas en la edición anterior de VilaBOT.

Imatge d'una de les proves que es van realitzar en la darrera edició de VilaBOT. / JOSEP CARDA

La competició destaca també pel seu caràcter inclusiu i el seu ampli abast geogràfic. Entre els equips inscrits figuren centres com el Col·legi d’Educació Especial La Panderola de Vila-real, exemple de com la robòtica pot convertir-se en una ferramenta d’accessibilitat i inclusió real, al costat d’altres referents com el Caxton College de Puçol, el Julio Verne School de Torrent, l’IES Rascanya de València o l’IES Francesc Tàrrega de Vila-real. Sobre les pistes competiran robots amb noms tan cridaners com Antonio Lobabot, Skibidi Destructor, Kitt-J8 o Sopa de Fideos, en una jornada en què es posaran a prova tant la robustesa de l’enginyeria com l’eficiència del codi.

Les categories

La jornada es desenvoluparà entre les 10.00 i les 14.00 hores i s’estructurarà en dos grans categories: Lego, centrada en kits comercials per a alumnat de Primària i Secundària; i Arduino, en la qual estudiants de Secundària, Batxillerat i Cicles dissenyen, fabriquen i programen els seus propis components electrònics mitjançant sistemes de maquinari obert. Durant el matí se celebraran les diferents proves de mobilitat i sostenibilitat en les pistes oficials i, al final del concurs, tindrà lloc el lliurament de premis.

A les 14.00 hores es reconeixerà els equips guanyadors amb kits de robòtica d’última generació, entre ells Lego Spike Prime i robots mBot2, amb l’objectiu que els centres premiats puguen continuar impulsant el talent tecnològic a les seues aules i donar continuïtat a l’aprenentatge.

VilaBOT és, en definitiva, el resultat de l’aposta decidida de la Fundació Flors i de l’Ajuntament de Vila-real per un model d’aprenentatge basat en reptes, en el qual la robòtica no s’entén com una finalitat en si mateixa, sinó com una ferramenta per a formar ciutadans crítics, creatius i compromesos amb la sostenibilitat i el futur d’Europa. La Fundació Flors es consolida així com un centre educatiu de referència a Vila-real, caracteritzat per la seua innovació metodològica, la seua projecció europea a través dels programes Erasmus+ i una Formació Professional orientada a reduir al màxim la distància entre la formació acadèmica i la realitat del sector productiu.

