FORMACIÓ I TECNOLOGIA
La robòtica pren Vila-real amb 42 equips i 150 participants de la Comunitat en VilaBOT
La cita es desenvoluparà el pròxim dimecres, 25 de març, al Centre de Congressos, Fires i Trobades
La quarta edició de VilaBOT calfa motors. El pròxim 25 de març, el Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real rebrà els 42 equips inscrits en esta competició de robòtica educativa, procedents de 12 centres educatius de tota la Comunitat Valenciana i dos acadèmies de robòtica de localitats com Vila-real, València, Puçol, Torrent, Almassora i Betxí. En total, està prevista la participació de 150 alumnes en una cita organitzada per la Fundació Flors i l'Ajuntament de Vila-real.
Esta edició, novament en col·laboració amb el consistori de Vila-real com a Ciutat Educadora i Innovadora, va més enllà d'una competició autonòmica, ja que és el reflex del programa integral de robòtica impulsat per la Fundació Flors, convertit en un dels pilars del centre. VilaBOT és, a més, una iniciativa amb dimensió internacional, connectada amb les metodologies educatives més avançades de la Unió Europea, gràcies a la participació activa en projectes Erasmus Plus, com el Hackathon Flors Aveiro, celebrat a Portugal, i l'actual programa Praise, que desenvolupa juntament amb socis de Xipre, Grècia i Romania.
Reptes basats en la sostenibilitat i problemes socials
Sota el lema de posar la innovació al servei dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i de l'Agenda 2030, VilaBOT 2026 planteja als participants reptes que vinculen la tecnologia amb la sostenibilitat i la resolució de problemes socials globals. D'esta manera, els estudiants no només programaran robots, sinó que hauran d'idear solucions a qüestions crítiques del nostre temps, com la mobilitat urbana, amb propostes de transport més eficients i sostenibles; la lluita contra la calor extrema, amb respostes tecnològiques davant del canvi climàtic; i el subministrament en zones de conflicte, una prova d'especial complexitat en la categoria Arduino enfocada a l'ajuda humanitària tecnològica.
La competició destaca també pel seu caràcter inclusiu i el seu ampli abast geogràfic. Entre els equips inscrits figuren centres com el Col·legi d’Educació Especial La Panderola de Vila-real, exemple de com la robòtica pot convertir-se en una ferramenta d’accessibilitat i inclusió real, al costat d’altres referents com el Caxton College de Puçol, el Julio Verne School de Torrent, l’IES Rascanya de València o l’IES Francesc Tàrrega de Vila-real. Sobre les pistes competiran robots amb noms tan cridaners com Antonio Lobabot, Skibidi Destructor, Kitt-J8 o Sopa de Fideos, en una jornada en què es posaran a prova tant la robustesa de l’enginyeria com l’eficiència del codi.
Les categories
La jornada es desenvoluparà entre les 10.00 i les 14.00 hores i s’estructurarà en dos grans categories: Lego, centrada en kits comercials per a alumnat de Primària i Secundària; i Arduino, en la qual estudiants de Secundària, Batxillerat i Cicles dissenyen, fabriquen i programen els seus propis components electrònics mitjançant sistemes de maquinari obert. Durant el matí se celebraran les diferents proves de mobilitat i sostenibilitat en les pistes oficials i, al final del concurs, tindrà lloc el lliurament de premis.
A les 14.00 hores es reconeixerà els equips guanyadors amb kits de robòtica d’última generació, entre ells Lego Spike Prime i robots mBot2, amb l’objectiu que els centres premiats puguen continuar impulsant el talent tecnològic a les seues aules i donar continuïtat a l’aprenentatge.
VilaBOT és, en definitiva, el resultat de l’aposta decidida de la Fundació Flors i de l’Ajuntament de Vila-real per un model d’aprenentatge basat en reptes, en el qual la robòtica no s’entén com una finalitat en si mateixa, sinó com una ferramenta per a formar ciutadans crítics, creatius i compromesos amb la sostenibilitat i el futur d’Europa. La Fundació Flors es consolida així com un centre educatiu de referència a Vila-real, caracteritzat per la seua innovació metodològica, la seua projecció europea a través dels programes Erasmus+ i una Formació Professional orientada a reduir al màxim la distància entre la formació acadèmica i la realitat del sector productiu.
