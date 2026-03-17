El Último Ke Zierre s’incorpora al festival de música d'un poble xicotet de la província de Castelló: coneix quin és
La mítica banda de punk-rock reforça una programació ja plena de noms destacats i mantenint l’abonament promocional més econòmic
La mítica banda El Último Ke Zierre, amb més de 30 anys de trajectòria, ha confirmat la seua participació en un festival de música que se celebra cada estiu en un xicotet poble de la província de Castelló. Aquesta notícia ha generat gran expectació entre els seguidors del punk i del rock estatal, que esperen amb il·lusió veure el grup en directe.
A més del retorn d’El Último Ke Zierre, l’organització ha anunciat que la programació s’ampliarà amb altres noms que completaran una experiència musical intensa, amb diverses hores de concerts en directe i una aposta clara per les bandes amb energia i carisma escènic.
Millarts Rock Fest: el festival que desperta passions
El festival en qüestió és el Millarts Rock Fest d’Argelita, que celebra la seua tercera edició els dies 24, 25 i 26 de juliol. Aquesta cita de l’Alt Millars s’ha convertit en un punt de referència per als amants del punk-rock i la música en viu a la província de Castelló.
L’organització ha volgut mantenir la sorpresa fins al final amb l’anunci del nou cap de cartell i ha afegit també dues bandes més al line-up: Roña Dogelia i A Tercio Pelao, ampliant així les hores de música sense modificar el preu de l’abonament. Segons els organitzadors: «l’acollida inicial de les primeres confirmacions ha sigut tan bona que hem volgut premiar tots els nostres seguidors amb dos grups més sense variar el preu del abonament».
Roña Dogelia, procedents d’Onda, presentaran el seu últim treball Pasen y Vean, marcant el retorn del grup després de més de huit anys. Mentrestant, A Tercio Pelao portarà la seua Gira X Aniversario, avançant temes del seu segon disc, La estructura del caos, amb una combinació única de punk i metal.
Entrades i abonaments
L’abonament per als tres dies del festival continua en 15 € més despeses de gestió, una oferta limitada que els fans poden aprofitar fins a exhaurir existències. Les entrades estan disponibles exclusivament a través de la plataforma entradascastellon.com.
Un projecte cultural amb projecció al territori
El Millarts Rock Fest està organitzat per Produccions Metrònom S.L. juntament amb l’Ajuntament d’Argelita, i compta amb la col·laboració de la Diputació de Castelló, la Generalitat Valenciana a través de Mediterranew Musix i l’Institut Valencià de Cultura.
Amb aquesta estratègia, el festival manté l’esperit de sorpresa i intriga, reforçant la seua imatge com una cita imprescindible per als amants del rock i del punk a la província de Castelló.
