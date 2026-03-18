L'Ajuntament d'Alcalà invertirà 305.000 euros a millorar el paviment del camí L’Atall i altres vials i camins
Les obres comencen el dilluns 23 de març en el tram camí L’Atall-camí Galarsa
L'Ajuntament d'Alcalà de Xivert invertirà un total de 305.000 euros en dos projectes de millora de pavimentació d'asfaltat i pavimentació, que suposaran actuar en un total de 18.640 m², en diferents vials del terme municipal.
Els treballs comencen el dilluns 23 de març, en el tram entre camí L’Atall i camí Galarsa, en una zona molt afectada pels efectes dels temporals del passat mes de febrer. Les actuacions consistiran en la reparació dels danys del ferm, amb neteja, fresat, reg d'adherència i compactació amb capa d'aglomerat asfàltic. Les reparacions prosseguiran en diferents trams del camí L’Atall: zona ermita Sant Antoni, camí Manyetes, passeig Tropicana, camí Estany, camí Bassa Espitges, zona Tres Platges, camí Xaloc i camí Sabata i camino L’Atall entre carrer del Coll i carrer del Teix. Aquestes actuacions tenen un cost de 100.000 euros i afecten 7.715 m2.
Un segon projecte contempla actuar sobre camino Campament, camino La Jorba, camí Alcossebre, camino Sirlot i camí Sant Miquel, amb una inversió de 205.000 euros i una extensió de 10.925 metres quadrats. Els treballs també consistiran en la neteja i formigonada dels diferents trams.
L'alcalde, Francisco Juan, ha destacat que “durant els mesos d'hivern en què les temperatures són més fredes no es recomana realitzar aquest tipus de treballs, per això, per indicació dels tècnics, encara que ja eren obres adjudicades, començaran a executar-se ara”.
