L'Ajuntament d'Alcalà invertirà 305.000 euros a millorar el paviment del camí L’Atall i altres vials i camins

Les obres comencen el dilluns 23 de març en el tram camí L’Atall-camí Galarsa

L'Ajuntament d'Alcalà invertirà un total de 305.000 euros en dos projectes de millora de pavimentació d'asfaltat i pavimentació.

L'Ajuntament d'Alcalà invertirà un total de 305.000 euros en dos projectes de millora de pavimentació d'asfaltat i pavimentació. / MEDITERRÁNEO

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

L'Ajuntament d'Alcalà de Xivert invertirà un total de 305.000 euros en dos projectes de millora de pavimentació d'asfaltat i pavimentació, que suposaran actuar en un total de 18.640 m², en diferents vials del terme municipal.

 Els treballs comencen el dilluns 23 de març, en el tram entre camí L’Atall i camí Galarsa, en una zona molt afectada pels efectes dels temporals del passat mes de febrer. Les actuacions consistiran en la reparació dels danys del ferm, amb neteja, fresat, reg d'adherència i compactació amb capa d'aglomerat asfàltic. Les reparacions prosseguiran en diferents trams del camí L’Atall: zona ermita Sant Antoni, camí Manyetes, passeig Tropicana, camí Estany, camí Bassa Espitges, zona Tres Platges, camí Xaloc i camí Sabata i camino L’Atall entre carrer del Coll i carrer del Teix. Aquestes actuacions tenen un cost de 100.000 euros i afecten 7.715 m2.

 Un segon projecte contempla actuar sobre camino Campament, camino La Jorba, camí Alcossebre, camino Sirlot i camí Sant Miquel, amb una inversió de 205.000 euros i una extensió de 10.925 metres quadrats. Els treballs també consistiran en la neteja i formigonada dels diferents trams.

 L'alcalde, Francisco Juan, ha destacat que “durant els mesos d'hivern en què les temperatures són més fredes no es recomana realitzar aquest tipus de treballs, per això, per indicació dels tècnics, encara que ja eren obres adjudicades, començaran a executar-se ara”.

Roban una valiosa colección de camiones en miniatura en Vinaròs

Roban una valiosa colección de camiones en miniatura en Vinaròs

Xbox Game Pass afronta el cierre de marzo con Disco Elysium, Resident Evil 7 y Final Fantasy IV

Xbox Game Pass afronta el cierre de marzo con Disco Elysium, Resident Evil 7 y Final Fantasy IV

'Alquiler exprés': Una de cada diez viviendas halla inquilino en 24 horas en Castellón pese al nuevo récord de precios

'Alquiler exprés': Una de cada diez viviendas halla inquilino en 24 horas en Castellón pese al nuevo récord de precios

La UJI refuerza su proyección en América Latina con nuevas alianzas estratégicas en Perú

La UJI refuerza su proyección en América Latina con nuevas alianzas estratégicas en Perú

Trump dice que EEUU no necesita Ormuz y amenaza con dejar su seguridad a otros países

Trump dice que EEUU no necesita Ormuz y amenaza con dejar su seguridad a otros países

El Grupo Farmacéutico Salvat factura 100 millones en 2025, un 10% más, y podrá entrar en EE.UU. y China

El Grupo Farmacéutico Salvat factura 100 millones en 2025, un 10% más, y podrá entrar en EE.UU. y China

Segorbe acondiciona caminos rurales con 479.918 euros

Segorbe acondiciona caminos rurales con 479.918 euros

Alerta ante la proliferación de mosquitos en Castelló: Las últimas lluvias obligan a intensificar los tratamientos preventivos en estas zonas

Alerta ante la proliferación de mosquitos en Castelló: Las últimas lluvias obligan a intensificar los tratamientos preventivos en estas zonas
