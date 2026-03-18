Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carreteras más peligrosas CastellónGrand PrixBurros Desert de les PalmesNuevo comercio CastellóReapertura Boga TascaFallas VilavellaAbogado laboralista
instagramlinkedin

Nules vol conscienciar la ciutadania per a previndre focus de mosquits

També s’han intensificat els tractaments larvicides en tot el terme municipal

Nules segueix amb els treballs per al tractament preventiu de focus de mosquits. / MEDITERRÁNEO

Redacción Mediterráneo

L’Ajuntament de Nules vol conscienciar la ciutadania per a previndre focus de mosquits en els pròxims mesos, de manera que pretén apropar a la població diferents recomanacions per a evitar-ne la proliferació.

Així, des de la Regidoria de Sanitat s’assenyala que, encara que els tractaments preventius es porten a terme al llarg de tot l’any, en aquestes setmanes l’Ajuntament de Nules i la Diputació Provincial de Castelló han reforçat les tasques de prevenció, i s’han intensificat els tractaments larvicides en tot el terme municipal per a evitar focus.

De fet, aquest servei, sobretot després dels últims episodis de pluges, és essencial per a evitar la proliferació dels mosquits i minimitzar les molèsties a la ciutadania. No obstant això, en l’actual conjuntura climatològica és molt important la col·laboració ciutadana, “per a poder actuar de manera ràpida i eficaç”, matisa el regidor Ramón Martínez.

Per la qual cosa, es demana al veïnat, entre d’altres, foradar els recipients utilitzats per a dipositar flors per a evitar així acumulacions d’aigua; utilitzar altres recursos per a mantindre les flors, com esponges; fomentar l’ús de plantes amb poques necessitats hídriques; buidar i posar boca avall gerros i plats de testos sense utilitzar; o evitar objectes decoratius que puguen acumular aigua, “per tal d’evitar l’acumulació d’aigua que puga concentrar focus de mosquits”, apunta Ramón Martínez.

Amb tot, es fa una crida a la ciutadania per a evitar tindre aigua estancada en les seues propietats, com per exemple en els testos de les plantes, cobertes, acumulacions d’aigua a terra, o en basses d’aigua, “perquè des del consistori no es pot actuar en les zones privades”, comenta Martínez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents