Nules vol conscienciar la ciutadania per a previndre focus de mosquits
També s’han intensificat els tractaments larvicides en tot el terme municipal
L’Ajuntament de Nules vol conscienciar la ciutadania per a previndre focus de mosquits en els pròxims mesos, de manera que pretén apropar a la població diferents recomanacions per a evitar-ne la proliferació.
Així, des de la Regidoria de Sanitat s’assenyala que, encara que els tractaments preventius es porten a terme al llarg de tot l’any, en aquestes setmanes l’Ajuntament de Nules i la Diputació Provincial de Castelló han reforçat les tasques de prevenció, i s’han intensificat els tractaments larvicides en tot el terme municipal per a evitar focus.
De fet, aquest servei, sobretot després dels últims episodis de pluges, és essencial per a evitar la proliferació dels mosquits i minimitzar les molèsties a la ciutadania. No obstant això, en l’actual conjuntura climatològica és molt important la col·laboració ciutadana, “per a poder actuar de manera ràpida i eficaç”, matisa el regidor Ramón Martínez.
Per la qual cosa, es demana al veïnat, entre d’altres, foradar els recipients utilitzats per a dipositar flors per a evitar així acumulacions d’aigua; utilitzar altres recursos per a mantindre les flors, com esponges; fomentar l’ús de plantes amb poques necessitats hídriques; buidar i posar boca avall gerros i plats de testos sense utilitzar; o evitar objectes decoratius que puguen acumular aigua, “per tal d’evitar l’acumulació d’aigua que puga concentrar focus de mosquits”, apunta Ramón Martínez.
Amb tot, es fa una crida a la ciutadania per a evitar tindre aigua estancada en les seues propietats, com per exemple en els testos de les plantes, cobertes, acumulacions d’aigua a terra, o en basses d’aigua, “perquè des del consistori no es pot actuar en les zones privades”, comenta Martínez.