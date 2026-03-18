Onda presenta la seua agenda cultural de primavera 2026: més de 20 activitats per a tots els públics
Entre abril i maig de 2026, la localitat acollirà la novena Mostra Audiovisual Vila d'Onda, així com xarrades sobre oratòria i el festival Onda Flamenca, que es desenvoluparà amb actuacions i activitats culturals
La ciutat d’Onda reforça la seua aposta per la cultura esta primavera amb una agenda diversa que reunirà més d’una vintena d’activitats entre abril i maig de 2026, pensades per a públics de totes les edats i amb una clara presència d’artistes i entitats locals. La programació, impulsada per l’Ajuntament, inclou teatre, concerts, cinema, festivals, formació i exposicions repartides pels principals espais culturals del municipi.
El regidor de Cultura i Joventut, Daniel Álvaro, ha destacat que esta agenda és possible gràcies al treball conjunt del teixit cultural local, amb la participació d’entitats com la UMSCO i la SAMVO, així com del talent artístic ondense.
El Teatre Mónaco, epicentre de les arts escèniques
La temporada arranca amb diverses propostes teatrals al Teatre Mónaco, que concentrarà bona part de la programació escènica de primavera.
Entre les primeres cites destaca el monòleg El raro de los 90, que es representarà el 10 d’abril, seguit de la comèdia Locuras Paralelas, prevista per al 17 d’abril.
Durant el mes de maig continuarà l’activitat amb noves propostes:
- Campamento Jurásico — 3 de maig, espectacle familiar.
- Escape Room — 8 de maig, comèdia teatral.
A més, l’Escola Municipal de Teatre presentarà diverses produccions pròpies:
- La Tribu de Nunca Jamás — 23 de maig
- Silencio, se rueda — 24 de maig
- Herència Fantasma — 30 de maig
- Vertedero — 31 de maig
Moltes d’estes representacions comptaran amb accés lliure, reforçant l’objectiu municipal d’apropar les arts escèniques a tota la ciutadania.
La música pren protagonisme amb concerts i talent local
La música serà un dels grans eixos de la programació cultural d’Onda esta primavera, amb concerts repartits en diferents espais culturals.
Dins del cicle Cultura Viva de la SAMVO, La Campaneta acollirà:
- ABBA Forever — 18 d’abril
- La Magia de Disney — 25 d’abril
Ja a finals de temporada arribaran noves cites musicals:
- El sonido de una generación — 30 de maig
- Recital de solistes de la SAMVO — 31 de maig, dedicat a joves músics formats a Onda.
Per la seua banda, l’Auditori de la UMSCO oferirà dos concerts destacats:
- La edad de oro de la música medieval — 26 d’abril
- Luminaria, del Däzs Quartet — 30 de maig
Cinema, festivals i activitats formatives
La programació cultural també inclou activitats audiovisuals i divulgatives. Una de les cites consolidades és la 9a Mostra Audiovisual Vila d’Onda “En Xicotet”, que se celebrarà els dies 1 i 2 de maig, amb projeccions dedicades al format audiovisual de curta duració.
El 14 de maig, Fernando Miralles impartirà una xarrada sobre oratòria i desenvolupament personal dins del cicle Qué Onda, orientat a la formació i el creixement personal.
A més, el festival Onda Flamenca tornarà del 15 al 17 de maig, amb una programació centrada en este gènere musical que combinarà actuacions i activitats culturals.
Exposicions gratuïtes a la Casa de la Cultura
Les arts plàstiques també tindran espai en la programació primaveral amb dos exposicions d’accés gratuït a la Casa de la Cultura:
- Ja és primavera, de Carmen Gimeno Piquer — del 26 de març al 10 d’abril
- Emocions, de l’artista ondense Mireia Fuentes — del 16 d’abril al 9 de maig
Informació i entrades
Les persones interessades poden consultar horaris, disponibilitat i venda d’entrades a través de la web municipal onda.es, on es troba la programació cultural completa i actualitzada de la primavera 2026.
Amb esta nova agenda, Onda consolida la cultura com un dels principals motors de la vida social local, combinant propostes consolidades amb noves iniciatives que busquen ampliar públics i dinamitzar els espais culturals del municipi.
