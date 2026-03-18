Pla de reasfaltatge
Vila-real renova més de 25.500 metres quadrats de vials amb una inversió de 640.000 euros
L'Ajuntament destaca que les actuacions, que inclouen tant l’entorn urbà com la xarxa rural, prioritzen zones amb més trànsit, passos de vianants i punts amb major perillositat
L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, i la vicealcaldessa i regidora de Serveis Públics, Maria Fajardo, han actualitzat aquest dimecres l’estat del Pla municipal de reasfaltatge de vials públics, una actuació que abasta tant l’entorn urbà com el rural i que té com a objectiu “cuidar els carrers per a cuidar també el dia a dia de la ciutadania”, ha indicat Fajardo. Ambdós responsables municipals han visitat els treballs que està fent l’empresa Becsa al camí Vell Castelló-Onda tot i que ja s’han dut a terme millores a altres camins com Cuquello.
La vicealcaldessa ha explicat que el pla s’ha dissenyat a partir de criteris tècnics, prioritzant aquelles zones amb major trànsit de vehicles, passos de vianants i major perillositat. En total, les actuacions dutes a terme les darreres setmanes i les que s’executen actualment abasten una superfície de 25.536 metres quadrats, dels quals 15.167,06 m² corresponen a l’àmbit urbà i 10.369 m² a l’entorn rural, amb una inversió global de 641.141,93 euros, IVA inclòs, dels quals 379.999,06 euros són d’actuacions en entorn urbà en carrers i avingudes com Furs de València, Matilde Salvador, Riu Ebre o Mediterrani i els 261.151,88 euros restants a rural, incloent-hi la meitat del cost de la intervenció del camí d’Artana-Les Voltes que limita els termes de Vila-real i les Alqueries i que assumeixen, mitjançant un conveni, ambdós consistoris i que, com ha explicat la regidora de Serveis Públics, Vila-real incorporarà al pressupost de 2026. Igualment, ha recordat que les actuacions actuals es financen amb pressupost prorrogat, però que el nou pressupost permetrà ampliar les inversions per a continuar millorant la xarxa viària.
Fajardo ha detallat que les actuacions ja executades han tingut lloc en carrers com Furs de València, Lluís Maria Llop, Pintor Gumbau, Joanot Martorell, Ducat d’Atenes, avinguda Mediterrani, Riu Ebre o Camí Real, entre d’altres. A més, ha avançat que el pla continuarà desplegant-se progressivament amb noves intervencions previstes.
Coordinació entre departaments
Per la seua part, Benlloch ha volgut valorar el treball dels serveis públics municipals i la coordinació entre departaments per a fer possible aquest pla. L’alcalde ha subratllat també la col·laboració amb empreses privades, concretament Vitacer, per a actuacions puntuals de manteniment en zones afectades per activitat industrial. Així, ha explicat que una de les àrees més sensibles és l’entorn del polígon industrial de la carretera d’Onda, afectat per les obres del clúster d’innovació ceràmica, on el trànsit intens de vehicles pesants continua deteriorant el ferm. En aquest sentit, ha demanat comprensió a la ciutadania, ja que les actuacions definitives s’executaran una vegada finalitzen les obres d’urbanització, previstes cap a finals de 2027.
Finalment, Benlloch ha remarcat que el reasfaltatge complet de carrers és una actuació costosa que requereix processos administratius i recursos econòmics importants, i ha defensat la combinació d’intervencions provisionals i actuacions integrals com la fórmula més eficaç per a garantir la seguretat i el manteniment de les vies públiques. També ha assenyalat que situacions similars es produeixen en altres municipis, on s’apliquen mesures equivalents per a resoldre incidències en la via pública.
Els treballs de millora de la via pública seguiran, previsiblement entre abril i novembre, tant en camins rurals com en via urbana, per exemple, Passeig de l’Estació, Atrevits, Michalovce o Sant Vicent de Paül, entre d’altres.
Treballs ja fets
Gener i febrer - treballs en fase de realització en via pública
Furs de València, Lluís Maria Llop, Pintor Gumbau, Joanot Martorell i Ducat d’Atenes.
Avinguda Mediterrani, Riu Ebre, Camí Real i Huesca.
Matilde Salvador, Arcadi García Sanz i Av. Europa (rotonda Matilde Salvador).
Treballs pendents en via pública
Atrevits
Paseo Estación
Michalovce
Vicente Sanchiz i Joan Bautista Llorens
Av. Castellón
Carrer Catalunya
Palafanga
Plaça Escultor Ortells i Plaça Glorieta
Pintor Gimeno Barón
Sant Vicent de PaulSanta Llúcia i Zumalacárregui
Illes Columbretes (davant de l’ambulatori)
Serra Irta (blandó al costat del caixó de séquia)
Carretera d’Onda (carril dret d’entrada a Vila-real)
Av. Portugal (sentit Av. França)
Camí Real
Passos de vianants: José Ramón Batalla, Hospital i Rei en Jaume
Camins rurals
Actuacions en marxa / previstes
Vial paral·lel a l’AP-7, marge de baix: Direcciò Castelló
Des de camí Cuquello fins al pont sobre l’AP-7
Intersecció amb camí Vell Castelló-Onda
Entrada a Senda Pescadors per a reparacions puntuals.
Vial paral·lel a l’AP-7, marge de dalt: Direcciò València
Des de camí Vell Castelló-Onda fins a les obres del PAI;
Fins al pont del camí Betxí;
Des de camí Betxí fins a Massa de Frares;
Camí Massa de Frares.
