INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES
Vila-real ultima el contracte de manteniment de 17 fonts ornamentals: Facsa, única oferta
El servei inclou també la reparació de les possibles avaries, com també treballs d'urgència si hi ha riscos per a les persones
L’Ajuntament de Vila-real ultima l’adjudicació del nou contracte de manteniment de les fonts ornamentals de la ciutat, al qual únicament s’ha presentat la mercantil Facsa que, d’altra banda, també gestiona el servei i la xarxa de distribució de l’aigua potable, així com la conservació del clavegueram.
L’empresa castellonenca ha aplicat una rebaixa del 9,10% sobre l’import base de licitació, que es va establir en 305.716 euros per a un període de dos anys, encara que el contracte es pot ampliar fins a un màxim de quatre.
En concret, les tasques de manteniment, conservació i reparació incloses en este concurs públic s’aplicaran en un total de 17 fonts ornamentals distribuïdes per tot el nucli urbà de la ciutat, així com també al paratge del Termet. Estes són les de la Glorieta 20 de Febrer, avinguda Itàlia, Ciutat Esportiva Municipal (CEM), rotonda de la carretera d’Onda, glorieta de l’hospital, jardí de José Calduch, plaça de José Soriano, plaça de Leocàdia, plaça del Llaurador, rotondes del Llorón i de la papallona (encreuament de les avingudes Grècia i Castelló), del barri Melilla (al costat del poliesportiu), del jardí del Mestre Vidal, del Pastoret, de la plaça Pinella, del jardí de Jaume I i del parc de la Maiorasga.
Entre les accions a què es compromet l’única mercantil que ha presentat oferta estan les d’atendre les incidències que puguen suposar algun tipus de risc en un màxim de 30 minuts, instal·lar sistemes de recirculació de l’aigua en les fonts del paratge del Termet (una d’elles la de la plaça del Pastoret, davant de l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia) o aplicar sistemes automatitzats per al canvi de colors de la llum en huit dels espais inclosos en el contracte.
Protocol d’emergències
Encara que el plec de condicions que acompanyava la licitació establix que l’horari preferent en què l’adjudicatària haurà de dur a terme les tasques de manteniment i reparació de les fonts és el propi del departament de Serveis Públics, també es preveu un protocol d’emergències amb la Policia Local, amb la finalitat de donar resposta a situacions extraordinàries.
Així mateix, la mercantil haurà d’elaborar un informe mensual de les instal·lacions objecte del contracte, adjuntant una relació de les inspeccions realitzades, el temps invertit o les anomalies detectades, entre altres aspectes, durant el desenvolupament de les tasques.
Els treballs inclouen una neteja periòdica de les fonts de, almenys, una vegada cada dos mesos; la regulació dels sortidors d’aigua i el tractament adequat per a evitar el creixement d’algues o la terbolesa del líquid.
Suscríbete para seguir leyendo
