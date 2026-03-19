Almassora es prepara per a la seua Fira del Llibre amb Eloy Moreno i la literatura negra: tots els detalls
El Mercat Municipal serà l'epicentre de la cita, que busca consolidar-se com a punt de trobada per a lectors, escriptors i llibreries locals
N. Cruz
La Fira del Llibre d’Almassora tornarà este 22 de març amb una programació pensada per a convertir el Mercat Municipal en un gran punt de trobada per a lectors, autors i famílies. Després de l’ajornament de la cita prevista per al passat 14 de febrer a causa de l’alerta per forts vents, la localitat recupera la seua jornada literària amb una proposta que combina noms destacats de la literatura actual, activitats per a tots els públics i un fil conductor especialment atractiu: el protagonisme de la novel·la negra.
No és un detall menor. En un moment en què el gènere negre viu una nova edat d’or entre els lectors, Almassora ha decidit donar-li un espai central dins de la seua fira. Així, la cita no es presenta només com una successió de signatures i actes culturals, sinó com una jornada amb identitat pròpia, capaç d’atraure tant el públic habitual de fires literàries com aquells lectors que busquen trames fosques, mirades incisives i històries amb tensió.
Eloy Moreno, el gran reclam de la jornada
Un dels grans noms propis de la Fira del Llibre d’Almassora serà el d'Eloy Moreno, un dels autors més seguits del panorama editorial actual. L’escriptor oferirà una xarrada i signarà exemplars a les 12.30 hores, en una de les cites que previsiblement concentrarà més públic al llarg del dia.
La presència de Moreno reforça l’atractiu d’una programació que vol obrir-se a un públic ampli i connectar amb lectors de perfils molt diversos. La seua capacitat de convocatòria convertix la fira en un aparador de primer nivell per a la promoció de la lectura i dona a la jornada un impuls especial des del punt de vista mediàtic i cultural.
Almassora Negra, l’eix d’una edició amb personalitat
Si la visita d’Eloy Moreno és un dels grans ganxos de la jornada, l’altra aposta clara d’esta edició és Almassora Negra, l’espai amb què la fira posa l’accent en un gènere que compta cada vegada amb més seguidors. La programació de vesprada inclourà, a les 18.00 hores, la proposta Almassora Negra. Vis a vis literari, amb la participació de les escriptores Ana Ballabriga i María Suré.
Amb este enfocament, la fira troba un angle distintiu i reforça la seua personalitat. No es tracta únicament d’oferir activitats literàries, sinó de construir un relat de jornada al voltant d’un gènere que manté una enorme vitalitat editorial i una gran capacitat per a connectar amb el públic. El regidor de Cultura, Vicente Blay Casino, ha subratllat precisament eixa voluntat de donar protagonisme a la novel·la negra, «un gènere que viu un gran moment i que compta amb un gran nombre de seguidors».
Literatura local, viatges i trobades amb autors
La programació arrancarà a les 11.30 hores amb la inauguració i la taula redona Almassora i la literatura, centrada en la creació literària vinculada al municipi i a la província. En esta trobada participaran Carlos Soler, Víctor Alós (Unrated Còmics), Raquel García Vivo i Laura Sebastià, en una conversa que permetrà acostar-se a la producció literària més pròxima i al talent de l’entorn.
Ja de vesprada, a les 17.00 hores, arribarà la xarrada Literatura i viatges, a càrrec de Joan Xipell i Fernando Peña, una proposta que amplia el registre temàtic de la jornada i incorpora una mirada més oberta sobre la relació entre escriptura, experiència i territori.
D’esta manera, la Fira del Llibre d’Almassora construïx una programació equilibrada: combina autors consolidats i veus vinculades al territori, alterna els grans reclams amb espais de conversa i suma gèneres i mirades diferents al llarg de tot el dia.
Una fira també pensada per a les famílies
L’altra gran pota de la jornada serà la programació infantil. Entre les 17.00 i les 19.00 hores es desenvoluparan les Olimpíades literàries, amb jocs i tallers dirigits als més menuts. La iniciativa reforça la voluntat de convertir la fira en una celebració oberta, familiar i participativa, més enllà del lector habitual.
Des de l’àrea de Cultura insistixen en la importància de fomentar la lectura des d’edats primerenques, i per això la cita incorpora activitats pensades per a gaudir en família i per a acostar els llibres als xiquets i xiquetes d’una manera lúdica.
El Mercat Municipal, epicentre lector d’Almassora
Al llarg de tota la jornada, el Mercat Municipal d’Almassora es convertirà en l’epicentre d’una cita que continua consolidant-se com un punt de trobada per a lectors, escriptors i llibreries locals. Eixa és, probablement, una de les grans fortaleses de la fira: la capacitat de generar proximitat i de convertir la literatura en una experiència compartida, pròxima i viva.
Amb Eloy Moreno com a gran atractiu, una aposta clara per la novel·la negra i una programació oberta a tots els públics, la Fira del Llibre d’Almassora arriba este 22 de març amb arguments suficients per a despertar l’interés del lector i donar forma a una jornada cultural amb segell propi.
