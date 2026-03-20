Del 30 de març al 29 de maig
Vila-real recupera l’Escola Municipal de Teatre amb un format intensiu de dos mesos
La nova etapa arranca de la mà de la companyia local La Fam i amb grups per a públic infantil, juvenil i adult
L’Ajuntament de Vila-real ha anunciat la represa de l’Escola Municipal de Teatre i Arts de Carrer (Emtac) amb un format especial per a aquest 2026: un curs intensiu de dos mesos que es desenvoluparà del 30 de març al 29 de maig. La iniciativa marca el retorn d’un projecte cultural consolidat a la ciutat, amb l’objectiu de continuar fomentant la creativitat, l’expressió artística i el pensament crític entre la ciutadania.
El projecte, que ha esdevingut un referent cultural a Vila-real, s’inscriu dins de l’aposta municipal per fer de la cultura una eina viva, accessible i transformadora. En aquesta nova etapa, la gestió de l’escola recau en la companyia local La Fam, reconeguda per la seua trajectòria en el teatre de carrer i les arts escèniques i guardonada amb el premi Max de disseny de producció per ‘Ambulant’ a la XXVIII edició.
La regidora de Cultura i vicealcaldessa, Maria Fajardo, ha destacat la importància de la recuperació de l’escola i ha posat en valor el paper de la cultura com a pilar fonamental d’una societat oberta i democràtica. “Sense cultura no hi ha democràcia plena i hem de reivindicar-la perquè, en definitiva, el teatre, i concretament el teatre de carrer, que volem posar en valor també amb aquesta escola, és sempre pensament crític, emoció i veïnat perquè que l’espai escènic siga un espai públic ens ajuda a democratitzar la cultura”, ha defensat Fajardo.
Retard en el procés de licitació
La responsable de Cultura també ha volgut explicar el retard en la posada en marxa del projecte, atribuït al procés administratiu de licitació, que s’ha allargat més del previst. En aquest sentit, ha demanat disculpes públiques a la ciutadania “per tota aquesta demora que hem fet patir” i ha agraït la paciència tant de les persones participants com de les entitats implicades. La regidora ha assenyalat que, en no poder iniciar el curs en les dates habituals, s’ha optat per aquest format intensiu per garantir que l’activitat es reprenga enguany i per preparar el terreny de cara a un curs complet que començarà el pròxim octubre.
El curs intensiu oferirà una programació adaptada amb grups diferenciats: infantil, juvenil i adults. En aquest sentit, el director de l’escola i membre de La Fam, Sergi Heredia, ha explicat que “hem preparat quatre grups diferents: dos grups infantils amb un dies de classe, un grup juvenil pensat com una primera presa de contacte amb el teatre amb dues sessions setmanals, i un grup d’adults estructurat en diferents monogràfics”.
Heredia ha detallat que, en el cas dels adults, “hem plantejat set cursos monogràfics amb temàtiques concretes que permeten apropar-se al teatre des de diferents vessants”. Entre aquestes disciplines, ha destacat el clown, les titelles, el teatre de carrer, el treball de text o la veu. “La idea és oferir una degustació de les arts escèniques, amb professors especialitzats, perquè l’alumnat puga descobrir diferents llenguatges i formes d’expressió”, ha afegit.
El director també ha remarcat el caràcter excepcional del format d’enguany: “seran dos mesos intensius que serviran com a tast del que volem que siga l’escola a partir del pròxim curs, quan ja puguem desenvolupar una programació completa d’octubre a maig”. Així mateix, ha assenyalat que s’espera acollir fins a 80 alumnes en aquesta edició, amb la voluntat de consolidar i ampliar l’oferta en el futur.
Les inscripcions per a l’EMTAC estaran obertes fins al 27 de març, coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Teatre, una data simbòlica que reforça el compromís de Vila-real amb la promoció de les arts escèniques i la cultura com a bé col·lectiu. Les inscripcions podran realitzar-se a les oficines de l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner o de forma virtual a través d'aquest enllaç.
