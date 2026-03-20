Amb una concentració de tambors com a prèvia

Vila-real alça el teló de la seua Setmana Santa amb el tradicional pregó

El degà del Col·legi d’Advocats de Castelló, Manuel Mata, protagonitza enguany l'acte a la capella del Crist de l'Hospital

Vídeo: Pregó de Setmana Santa en Vila-real

Vídeo: Pregó de Setmana Santa en Vila-real

Kmy Ros

David Donaire

Vila-real

Vila-real va donar aquest divendres el tret d’eixida oficial a la Setmana Santa amb la celebració del tradicional pregó, un acte que va tornar a reunir tradició, solemnitat i sentiment confrare a la capella del Crist de l’Hospital, un dels enclavaments més simbòlics d’estes dates a la ciutat. L’encarregat de pronunciar-lo va ser el vila-realenc Manuel Mata Pastor, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Castelló i estretament vinculat a la celebració passional a través de la Germandat del Sant Sepulcre.

La cita va arrancar amb l’habitual concentració de tambors i comitiva a la porta de l’ajuntament. Des d’allí, el seguici es va dirigir fins a la capella recorrent la plaça Major i els carrers Major Sant Doménec, Raval del Carme i Hospital, en un preludi carregat de simbolisme que va servir per a anunciar al carrer la imminent arribada dels dies grans de la commemoració de la passió, mort i resurrecció de Jesucrist.

Galeria de fotos del pregó de Setmana Santa en Vila-real

Galeria de fotos del pregó de Setmana Santa en Vila-real

Galeria de fotos del pregó de Setmana Santa en Vila-real / Kmy Ros

Ja a la capella de l’Hospital, el pregó va prendre el relleu com a acte central de la jornada. L’escenari triat no va ser casual, ja que este espai ocupa un lloc destacat dins de la programació de la Setmana Santa vila-realenca i manté una forta càrrega devocional dins del calendari confrare local. En el mateix programa oficial es posa en relleu, a més, el paper de la capella i de la Confraria del Santíssim Crist de l’Hospital en la preparació espiritual d’estes dates.

Vila-real va obrir així de manera formal una Setmana Santa declarada festa d’interés turístic autonòmic, una celebració que tornarà a tindre com a eixos principals les processons i actes litúrgics que se succeiran durant els pròxims dies. Entre ells figuren la processó infantil i juvenil del Dimarts Sant, la processó general del Dimecres Sant, la Processó del Silenci del Dijous Sant, el Sant Enterrament del Divendres Sant i la Processó de l’Encontre del Diumenge de Pasqua.

Durant l'acte, la Junta Central de Setmana Santa va lliurar la distinció de caperulla de l'any a Juan Bautista Amposta Zurita, que des del 2007 és integrant de l'organització.

Galeria de fotos del pregó de Setmana Santa en Vila-real

Juan Bautista Amposta (d) recollint el reconeixement. / Kmy Ros

El pregó d’este divendres es va completar amb l’actuació musical de Roselles Trío, prevista dins del desenvolupament de l’acte, en una vetlada concebuda per a conjugar paraula i música en l’arrancada d’una de les celebracions més arrelades de la ciutat. Així, Vila-real va tornar a situar en primer pla una tradició que cada any transforma els seus carrers en escenari de fe, recolliment i patrimoni col·lectiu.

