Amb una concentració de tambors com a prèvia
Vila-real alça el teló de la seua Setmana Santa amb el tradicional pregó
El degà del Col·legi d’Advocats de Castelló, Manuel Mata, protagonitza enguany l'acte a la capella del Crist de l'Hospital
Vila-real va donar aquest divendres el tret d’eixida oficial a la Setmana Santa amb la celebració del tradicional pregó, un acte que va tornar a reunir tradició, solemnitat i sentiment confrare a la capella del Crist de l’Hospital, un dels enclavaments més simbòlics d’estes dates a la ciutat. L’encarregat de pronunciar-lo va ser el vila-realenc Manuel Mata Pastor, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Castelló i estretament vinculat a la celebració passional a través de la Germandat del Sant Sepulcre.
La cita va arrancar amb l’habitual concentració de tambors i comitiva a la porta de l’ajuntament. Des d’allí, el seguici es va dirigir fins a la capella recorrent la plaça Major i els carrers Major Sant Doménec, Raval del Carme i Hospital, en un preludi carregat de simbolisme que va servir per a anunciar al carrer la imminent arribada dels dies grans de la commemoració de la passió, mort i resurrecció de Jesucrist.
Ja a la capella de l’Hospital, el pregó va prendre el relleu com a acte central de la jornada. L’escenari triat no va ser casual, ja que este espai ocupa un lloc destacat dins de la programació de la Setmana Santa vila-realenca i manté una forta càrrega devocional dins del calendari confrare local. En el mateix programa oficial es posa en relleu, a més, el paper de la capella i de la Confraria del Santíssim Crist de l’Hospital en la preparació espiritual d’estes dates.
Vila-real va obrir així de manera formal una Setmana Santa declarada festa d’interés turístic autonòmic, una celebració que tornarà a tindre com a eixos principals les processons i actes litúrgics que se succeiran durant els pròxims dies. Entre ells figuren la processó infantil i juvenil del Dimarts Sant, la processó general del Dimecres Sant, la Processó del Silenci del Dijous Sant, el Sant Enterrament del Divendres Sant i la Processó de l’Encontre del Diumenge de Pasqua.
Durant l'acte, la Junta Central de Setmana Santa va lliurar la distinció de caperulla de l'any a Juan Bautista Amposta Zurita, que des del 2007 és integrant de l'organització.
El pregó d’este divendres es va completar amb l’actuació musical de Roselles Trío, prevista dins del desenvolupament de l’acte, en una vetlada concebuda per a conjugar paraula i música en l’arrancada d’una de les celebracions més arrelades de la ciutat. Així, Vila-real va tornar a situar en primer pla una tradició que cada any transforma els seus carrers en escenari de fe, recolliment i patrimoni col·lectiu.
