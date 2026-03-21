Compromís assenyala que quasi el 20% del rebuts de la taxa del fem a Castelló estan impagats
La formació alerta que hi ha més de 19.600 factures pendents i un import superior als 2,3 milions d'euros
Compromís per Castelló ha advertit que, a data de març, el 18% dels rebuts de la taxa de fem de 2025 continuen sense pagar-se, una xifra que equival a més de 19.600 rebuts pendents i a un import superior als 2,3 milions d’euros.
La coalició atribueix aquesta situació a la falta de planificació i a l’absència d’un sistema de bonificacions clar i accessible per part del govern de Begoña Carrasco.
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha assenyalat que “quasi un de cada cinc rebuts de la taxa de fem continua sense pagar-se hui dia, i això també té a veure amb com s’ha plantejat el model”.
Garcia ha afegit que “el govern de Carrasco ha preferit mirar cap a un altre costat, atribuir la responsabilitat a altres administracions i aplicar una pujada lineal en lloc d’implicar-se, informar i crear des del primer moment un sistema de bonificacions que permeta que qui recicla i fa bé les coses pague menys i que qui més contamina assumisca el cost real”.
Taxa duplicada
Des de la coalició recorden que el govern del Partit Popular de Castelló va duplicar de manera lineal la taxa de fem en 2025, afectant totes les llars per igual i deixant inicialment fora de les bonificacions col·lectius com les persones llogateres o molts comerços, una situació que va obligar l’executiu municipal a rectificar parcialment el seu plantejament.
A més, segons denuncia Compromís per Castelló, en 2026 el govern de Begoña Carrasco ha aplicat una nova pujada dins d’un model que, al seu parer, no està orientat a reduir residus ni a ajustar el cost del servei a la realitat de la ciutat, i que fins i tot podria derivar en un nou increment en 2027.
En aquesta línia, la formació assenyala que el sistema actual no s’ha adaptat a la realitat de moltes llars i ha generat situacions desiguals, amb casos en què persones o famílies que produeixen pocs residus acaben assumint rebuts més elevats que altres perfils.
Mesures per a reduir l'impacte
Compromís considera, a més, que la dificultat per accedir a les bonificacions de la taxa de fem i la falta de mesures clares per reduir l’impacte del rebut han contribuït a part dels impagaments registrats, que a hores d’ara afecten pràcticament un de cada cinc rebuts.
Per a la coalició, aquestes dades evidencien una vegada més la necessitat de revisar el model de la taxa de fem a Castelló perquè siga “més just i ajustat a la realitat”, amb bonificacions clares i accessibles i un sistema que no penalitze qui menys residus genera.
També te’l puc deixar amb titular, subtítol i entradeta més de portada web, si el vols amb un enfocament encara més periodístic.
- Ni Castelló ni Vila-real: este es el pueblo más feliz de la provincia en 2026
- La jubilada de 91 años que sufrió un robo en la 'Castellón vacía': «En Cirat nunca me había pasado nada así, yo confié en la chica»
- Una popular cadena deportiva abre su cuarta tienda en Castellón y llega a un nuevo municipio
- Corte en los trenes de Cercanías entre Castelló y València por las obras del corredor mediterráneo
- La suerte sonríe a un pueblo de Castellón con un buen pellizco en el sorteo de La Primitiva
- Novedad en el corredor mediterráneo: los usuarios de Castellón ya pueden saber la ubicación exacta de los trenes
- El calendario laboral en Castellón para el 2027: los puentes, acueductos y el festivo que desaparece
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: Tomatito, Ana Curra, Charo López y Vilafafest, entre los grandes planes de la agenda