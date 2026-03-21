Vila-real acull una exposició que promou la igualtat entre sexes amb art jove

Vila-real inaugurarà dilluns l’exposició del II Certamen Artístic Joan Simó, una iniciativa centrada en la promoció de la igualtat, el respecte i la tolerància entre sexes a través de l’art.

La mostra compta amb la participació d’alumnat de primer de batxillerat de diversos centres educatius, que ha presentat prop d’una vintena d’obres en disciplines com dibuix, escultura i eslògan, seleccionades per un jurat especialitzat.

Una mostra amb mirada jove

L’exposició, emmarcada en la campanya de prevenció de la violència de gènere, recull les creacions més destacades del certamen i ofereix un espai de reflexió on la joventut expressa la seua visió sobre la igualtat.

El lliurament de premis tindrà lloc el pròxim 30 de març, incloent-hi també un guardó decidit pel públic assistent.