Vila-real celebra el Dia de l’Aigua amb una ruta per la Séquia Major
La iniciativa reuneix veïnat en un recorregut accessible per posar en valor l’entorn natural i hidràulic del municipi
Vila-real ha celebrat el Dia de l’Aigua amb una ruta per la Séquia Major organitzada per l’Associació de Veïns i Veïnes Séquia Major, amb l’objectiu de donar a conéixer el territori i posar en valor aquest entorn natural.
L’activitat s’ha desenvolupat aquest dissabte amb eixida des de la seu de l’associació, al carrer Solades, i ha comptat amb la participació de veïns i veïnes que han recorregut el curs de la séquia en direcció a la partida Carinyena cap a les Alqueries.
La ruta, de dificultat fàcil i accessible, s’ha plantejat com una iniciativa oberta a tots els públics per fomentar la convivència i el contacte amb l’entorn.
Durant la jornada, s’han repartit bocates i aigua entre les persones assistents.
La iniciativa s’emmarca en la commemoració del Dia de l’Aigua i reforça el vincle de la ciutadania amb el patrimoni natural i hidràulic del municipi.
