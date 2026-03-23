L'artista Carles Pedrón (Sr. Charli) explora la salut mental i les emocions en 'Matèria Negra' a l'Auditori de Castelló
La mostra, que s'inaugura el 26 de març, reunix dibuixos, pintures i sons del creador valencià, reflexionant sobre la vulnerabilitat i la busca de la felicitat
L’Auditori i Palau de Congressos de Castelló acollirà a partir del 26 de març l’exposició Matèria Negra, del creador valencià Carles Pedrón (Sr. Charli), una proposta artística que reflexiona sobre la fragilitat humana, la salut mental i les tensions entre l’experiència íntima i la realitat col·lectiva. La inauguració tindrà lloc a les 19.00 hores i la mostra podrà visitar-se fins al 9 de maig.
Organitzada per l’Institut Valencià de Cultura (IVC) i Artèria Gestió Cultural, l’exposició s’integra dins de la programació cultural de l’Auditori de Castelló i planteja una mirada crítica sobre un context social en què la felicitat sovint s’imposa com a norma, deixant poc espai per a la tristesa, el trauma o la vulnerabilitat.
Una exploració artística sobre la salut mental i la fragilitat
Matèria Negra recorre quasi vint anys de trajectòria de Pedrón a través d’una instal·lació que combina dibuix, pintura i so. La proposta genera un espai immersiu on imatge i àudio dialoguen constantment mitjançant diferents dispositius, construint una experiència sensorial que convida a la reflexió.
La mostra aborda temàtiques com la salut mental o l’assetjament des d’una perspectiva que entén la fragilitat no com un final, sinó com un punt de partida per a processos de reconstrucció, resistència i canvi. Aquesta idea travessa tot el projecte i connecta amb les diverses línies d’investigació que l’artista ha desenvolupat al llarg dels anys.
Un dels eixos conceptuals és la investigació amb la química del color. Els diferents matisos del negre —resultat de la mescla dels colors primaris— funcionen com una metàfora dels estats emocionals humans, des del dolor fins a la felicitat o la melancolia. Així, l’espai expositiu es concep també com un lloc de descans i introspecció davant d’una idea de felicitat sovint superficial.
Inauguració amb poesia i electrònica en directe
L’obertura de l’exposició inclourà una acció artística especial. A les 19.30 hores, la poeta i creadora escènica Elsa Moreno participarà junt amb Sr. Charli en ‘Poesia Sintètica’, una proposta en directe que fusiona poesia i electrònica i converteix la paraula en element central de l’experiència sonora.
Moreno (València, 1999), formada en comunicació audiovisual i dansa contemporània, és cofundadora de la companyia L’Abocador i del col·lectiu poètic Las Sin Rostro, i autora del poemari En un lugar limítrofe (2023). El seu treball explora el diàleg entre cos i llenguatge dins de la creació escènica contemporània.
La inauguració permetrà també recórrer la mostra amb el mateix artista a través d’una visita guiada que aprofundirà en les claus conceptuals del projecte.
Una trajectòria multidisciplinària
Carles Pedrón és un artista multidisciplinari format a la Facultat de Belles Arts de Sant Carles de València i a l’École Nationale Supérieure d’Art et Design de Dijon. Al llarg de la seua carrera ha combinat pintura, dibuix, animació 2D, so i vídeo en exposicions presentades a Espanya i França.
Entre els reconeixements rebuts destaca el premi de la Biennal de Bourges (2008) i la selecció en el certamen Mulier del Museu de la Universitat d’Alacant (2009). El seu treball investiga la relació entre imatge, tecnologia i experimentació sonora, integrant processos manuals amb programació creativa.
Actualment resideix a Alboraia, on impulsa el col·lectiu independent projecteNULO, centrat en la creació, investigació i difusió artística.
L’exposició s’expandeix més enllà de la sala
La programació vinculada a Matèria Negra continuarà el 30 d’abril amb Piel Pulso, un concert audiovisual de Sr. Charli en què so i imatge es generen en temps real mitjançant instruments analògics, piano, animació i codi creatiu.
D’aquesta manera, el projecte amplia el seu recorregut més enllà de l’espai expositiu i proposa noves formes d’aproximar-se a l’univers creatiu de l’artista a través de l’experiència en directe.
