Vila-real recupera la memòria musical amb la sarsuela 'De Solades a Carinyena o Amors de Joventut'
Més de 70 artistes participaran en aquesta producció dedicada al Fill Predilecte Rafael Beltrán Moner, que s’estrenarà el 29 de març a l’Auditori Municipal amb entrada gratuïta
R. D. M.
Vila-real reforça la seua aposta per la cultura i la recuperació del patrimoni musical local amb la presentació de la sarsuela De Solades a Carinyena o Amors de Joventut, una creació del compositor i Fill Predilecte de la ciutat Rafael Beltrán Moner, amb text del periodista i escriptor vila-realenc Julián García Candau. La producció arribarà a l’escenari de l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner el pròxim diumenge 29 de març amb dues funcions, programades a les 18.30 i a les 20.00 hores.
Una producció cultural amb segell vila-realenc
La regidora de Cultura i vicealcaldessa, Maria Fajardo, ha presentat la iniciativa destacant el seu valor simbòlic i emocional per a la ciutat. La representació reunirà més de 70 artistes, tant damunt de l’escenari com en les tasques tècniques i organitzatives necessàries per a fer possible l’espectacle.
Les entrades seran gratuïtes amb invitació, que es podrà recollir en horari de taquilla, de 10.00 a 14.00 hores, o bé mitja hora abans de cada funció fins a completar l’aforament. Fajardo ha recomanat retirar-les amb antelació davant l’interés que ha despertat la proposta.
Segons ha assenyalat la responsable cultural, aquesta producció constitueix “una manera molt emotiva de retre homenatge” a Rafael Beltrán Moner, figura clau en la història musical local i nom que dona a l’auditori municipal. També ha posat en relleu el treball d’Álvaro Beltrán com a director artístic, encarregat de donar forma escènica al llegat del compositor.
Música, teatre i participació col·lectiva
El projecte compta amb una àmplia participació d’entitats culturals de Vila-real. Héctor Goterris, en representació de l’Orquestra Supramúsica, ha definit la iniciativa com un projecte “molt il·lusionant” que evidencia la força del teixit cultural local.
Entre els col·laboradors destaquen la rondalla de l’Orquestra de Pols i Pua de Vila-real, dirigida per Ximo Ortells; el cor del Conservatori Mestre Goterris; i el grup de teatre Els XIII, coordinat per Ana Celia Navarro. La direcció escènica recau en Santi López.
El director musical, Carles Ramón, ha remarcat l’ambició artística de la proposta, que combina orquestra simfònica, rondalla i cor amb solistes i actors. Segons ha explicat, l’obra presenta una clara ambientació folklorista i recupera melodies vinculades a la Vila-real dels anys cinquanta, fet que aporta un fort component emocional per al públic.
Un viatge a la Vila-real dels anys cinquanta
Des del grup teatral Els XIII, Ana Celia Navarro ha qualificat la participació en la sarsuela com “un honor”, especialment pel vincle històric de l’entitat amb Rafael Beltrán. Navarro ha avançat que l’espectacle permetrà reviure costums i escenes quotidianes d’una època que forma part de la memòria col·lectiva local, amb especial significat per a les generacions més majors.
Amb De Solades a Carinyena o Amors de Joventut, Vila-real consolida una cita cultural que uneix música, teatre i identitat local, amb l’objectiu de posar en valor el patrimoni musical i cultural del municipi i acostar-lo a noves generacions.
- El crimen de la calle Herrero que consternó a Castellón: El atroz asesinato de 'El Gallego'
- Cierra una discoteca de Castelló y una mujer se queda dentro: tienen que sacarla los bomberos
- Rebajas fiscales por ir al dentista, al gimnasio o comprar un instrumento: estos son los castellonenses que pueden beneficiarse
- Herida una menor en Castellón tras sufrir un accidente en patinete a 85 km/h
- El festival del buen saque que desafía a la báscula en Castellón: premio por engordar 5 kilos en una comida
- Más de un millón de euros para transformar la planta de Cervera del Maestre y reducir el vertido de residuos
- El eclipse de 2026 en Castellón ya tiene mapa: ojo porque no se verá bien desde cualquier punto
- Villarreal | ¿Qué pasa con las entradas del España-Serbia en el Estadio de la Cerámica?