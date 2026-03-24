Betxí acull els Jocs Castellonencs i reuneix a prop de 60 persones majors

La jornada forma part d’una competició provincial que promou l’envelliment actiu a través de l’esport i la convivència

Betxí ha reunit un total de 59 participants en una iniciativa que combina esport, convivència i oci actiu. / MEDITERRÁNEO

Redacción Mediterráneo

Betxí ha acollit aquest dimarts una nova jornada dels Jocs Castellonencs, una competició poliesportiva dirigida a persones majors de la província. En aquesta parada, el municipi ha reunit un total de 59 participants en una iniciativa que combina esport, convivència i oci actiu.

L’alcaldessa de Betxí, Carla Nebot, ha destacat que “aquest tipus d’iniciatives són molt positives perquè promouen un envelliment actiu i creen espais de trobada i convivència per a la nostra gent major”. Nebot ha afegit que “és un orgull tornar a acollir els Jocs Castellonencs i formar part d’un projecte que combina esport, salut i relació social”.

Els Jocs Castellonencs, impulsats pel Villarreal CF i Patagonia Esport, celebren enguany la seua setena edició i Betxí és una de les seus habituals d’aquesta iniciativa, que arriba al municipi per tercer any consecutiu.

La jornada ha inclòs diferents activitats esportives i jocs tradicionals, dins d’una proposta que busca fomentar la socialització, l’activitat física i el benestar emocional de les persones majors. Les proves s’han desenvolupat en diferents espais i conclouen al Saló de la Tercera Edat.

La competició continuarà el seu recorregut per altres municipis de la província fins a la gran final, que tindrà lloc a Vila-real el pròxim 29 de maig

