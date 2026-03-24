Compromís denuncia que el PP "no ha executat ni un cèntim en quasi 3 anys per a construir l'IES Ramón Cid de Benicarló"
La formació dona suport a les reivindicacions de la comunitat educativa del centre, ha demanat l’expedient de construcció de l’institut per via parlamentària i exigeix saber en què empra la nova consellera els diners que haurien d’estar destinats a construir este institut
El portaveu d’Educació de Compromís a Les Corts, Gerard Fullana ha denunciat que el govern autonòmic del PP porta dos anys i huit mesos amb la construcció de l’IES Ramón Cid de Benicarló totalment paralitzada.
Gerard Fullana ha destacat que “el govern de Pérez Llorca és una calcomania del govern de Mazón, canvien els noms, però no les intencions. Estan mentint de forma escandalosa ala comunitat educativa del Ramón Cid, perquè si no hagueren posat pals a les rodes estaria ja en construcció amb el pla Edificant i en 2028 estaria acabat. Està comprovat que al PP no li interessa construir centres educatius públics".
Cal recordar que el govern del Botànic va delegar la construcció del centre via Edificant per 19,6 milions d’euros en 2023, programat en diverses plurianualitats fins a 2028, la qual cosa suposava que a la tardor de 2023 s’hauria d’haver iniciat la licitació del projecte bàsic. No obstant, el govern de Mazón amb José Antonio Rovira com a conseller, va retirar la delegació d'Edificant mitjançant una declaració de lesivitat, que significa que no se considera una necessitat pública la construcció d'este institut.
Amb això se va paralitzar qualsevol tramitació i el govern de Mazón va determinar que el construiria directament la Conselleria. “Edificant es va crear per part de Compromís en el govern del Botànic justament per a cobrir la mancade personal tècnic en la Generalitat per a tramitar les obres de centres educatius", ha explicat el portaveu d'Educació de Compromís i ha afegit: “Dir que el centre el construirà la Conselleria suposa que no el construirà o que potser intentarà arrancar alguna tramitació amb un retard de moltsanys.Amb el PP al govern no hi ha cap intenció de que es construïsca l'institut de nou”.
Compromís recorda a més que la Conselleria d’Educació del PP té pressupostats 450.000 euros per a construir este centre educatiu, sense plurianualitats, per tant no assegura el pressupost total que costa una construcció de les dimensions de l'IES Ramón Cid.
La retallada que han fet ha estat del 98 % respecte al pressupost inicial i la Conselleria no ha executat ni un cèntimdesde fa quasi tres anys.“Passaran quatre anys i no s'haurà començat ni la redacció dels plànols. Només pel que ha passat al Ramon Cid mereix la petició de dimissió de la consellera d'Educació, que està fent el mateix que el seu antecessor, el polèmic José Antonio Rovira", ha assegurat Gerard Fullana.
Compromís dona suport a les reivindicacions de la comunitat educativa del centre, ha demanat l’expedient de construcció de l’institut per via parlamentària i exigeix saber en què empra la nova consellera els diners que haurien d’estar destinats a construir este institut.
