PATRIMONI CULTURAL

El llegat musical de Rafael Beltrán ja és de Vila-real: de les melodies per a TVE fins a les simfonies populars

El fons documental l'integren centenars de partitures, fotografies, programes de concerts i correspondència, que abasten des de 1952 fins a l’actualitat

El compositor vila-realenc Rafael Beltrán, amb la seua esposa, Carmen Janés; l'arxiver local, Miguel Ramos; i una tècnica de l'Arxiu Municipal. / Mediterráneo

Josep Carda

Vila-real

No és un compositor més. És, amb quasi tota seguretat, el compositor castellonenc més prolífic i versàtil dels darrers tres quarts de segle. És el vila-realenc Rafael Beltrán Moner, qui també dona nom a l’Auditori Municipal de la seua ciutat natal i qui ara ha estat protagonista d’una de les aportacions més importants a l’Arxiu Municipal.

I és que Beltrán, figura clau en la història musical de la ciutat i de la província de Castelló i Fill Predilecte de Vila-real, acaba de fer donació al municipi d’un ingent fons documental, integrat per centenars de partitures, fotografies, programes de concerts i correspondència, que abasten des de 1952 fins a l’actualitat, i que documenten prop de 75 anys de trajectòria professional.

Imatge d'arxiu de l'any 2002, amb Beltrán donant forma a una composició musical. / VICENT MARTÍ

Una trajectòria que, com apunten des de la regidoria de l’Arxiu Municipal, encapçalada per l’edil Santi Cortells, “permet aprofundir no només en l’obra musical de Beltrán Moner, sinó també en la seua dimensió humana i en la seua estreta vinculació amb Vila-real, ciutat a la qual ha contribuït a posar banda sonora durant dècades, tant als carrers com en la seua tasca en televisió.

Melodia del programa 'Informe Semanal', composta pel vila-realenc Rafael Beltrán Moner

De fet, les melodies compostes pel músic vila-realenc per a TVE ja formen part de la memòria col·lectiva d’Espanya, com ara les que han servit durant molts anys per a posar música a programes informatius com Informe Semanal o Estudio Estadio, com també per a nombroses sèries i diferents productes audiovisuals.

Desenes de composicions

A més, és l’autor de desenes de composicions relacionades amb Vila-real i les seues tradicions, entre les quals està la versió per a orquestra de la seua Simfonia popular, que va arranjar expressament per a ser interpretada per l’Orquestra Simfònica de RTVE, sota la direcció aleshores del mestre Enrique García Asensio, en la inauguració de l’Auditori Municipal l’any 1995.

Imatge amb la partitura de la melodia del programa 'Informe Semanal', de TVE, una de les peces donades per Rafael Beltrán a l'Arxiu Municipal de Vila-real. / Mediterráneo

El regidor responsable de l’Arxiu Municipal, Santi Cortells, destaca “la generositat, una vegada més, de Rafael Beltrán Moner amb la seua ciutat”, i subratlla que “aquesta donació ens permet preservar i compartir amb les futures generacions un llegat musical de valor incalculable que forma part de la nostra identitat col·lectiva”.

Cortells recorda els reconeixements que la ciutat ha atorgat al músic, com la Medalla d’Honor de 2005 i el nomenament com a Fill Predilecte en 2014, així com el fet que l’Auditori Municipal porte el seu nom, una distinció acordada en el marc d’aquest últim reconeixement.

A més, des de l’Arxiu Municipal s’ha remarcat que el fons serà catalogat i posat progressivament a disposició de la ciutadania, facilitant així la investigació i la difusió de l’obra de Beltrán Moner. Finalment, l’Ajuntament expressa el seu agraïment al compositor i músic local, així com a la seua esposa Carmen Janés i el seu fill Álvaro Beltrán, “per la seua disposició i voluntat de fer possible aquesta donació, que contribuirà a enriquir el patrimoni documental i cultural de Vila-real”.

