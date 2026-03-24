PATRIMONI CULTURAL
El llegat musical de Rafael Beltrán ja és de Vila-real: de les melodies per a TVE fins a les simfonies populars
El fons documental l'integren centenars de partitures, fotografies, programes de concerts i correspondència, que abasten des de 1952 fins a l’actualitat
No és un compositor més. És, amb quasi tota seguretat, el compositor castellonenc més prolífic i versàtil dels darrers tres quarts de segle. És el vila-realenc Rafael Beltrán Moner, qui també dona nom a l’Auditori Municipal de la seua ciutat natal i qui ara ha estat protagonista d’una de les aportacions més importants a l’Arxiu Municipal.
I és que Beltrán, figura clau en la història musical de la ciutat i de la província de Castelló i Fill Predilecte de Vila-real, acaba de fer donació al municipi d’un ingent fons documental, integrat per centenars de partitures, fotografies, programes de concerts i correspondència, que abasten des de 1952 fins a l’actualitat, i que documenten prop de 75 anys de trajectòria professional.
Una trajectòria que, com apunten des de la regidoria de l’Arxiu Municipal, encapçalada per l’edil Santi Cortells, “permet aprofundir no només en l’obra musical de Beltrán Moner, sinó també en la seua dimensió humana i en la seua estreta vinculació amb Vila-real, ciutat a la qual ha contribuït a posar banda sonora durant dècades, tant als carrers com en la seua tasca en televisió.
De fet, les melodies compostes pel músic vila-realenc per a TVE ja formen part de la memòria col·lectiva d’Espanya, com ara les que han servit durant molts anys per a posar música a programes informatius com Informe Semanal o Estudio Estadio, com també per a nombroses sèries i diferents productes audiovisuals.
Desenes de composicions
A més, és l’autor de desenes de composicions relacionades amb Vila-real i les seues tradicions, entre les quals està la versió per a orquestra de la seua Simfonia popular, que va arranjar expressament per a ser interpretada per l’Orquestra Simfònica de RTVE, sota la direcció aleshores del mestre Enrique García Asensio, en la inauguració de l’Auditori Municipal l’any 1995.
El regidor responsable de l’Arxiu Municipal, Santi Cortells, destaca “la generositat, una vegada més, de Rafael Beltrán Moner amb la seua ciutat”, i subratlla que “aquesta donació ens permet preservar i compartir amb les futures generacions un llegat musical de valor incalculable que forma part de la nostra identitat col·lectiva”.
Cortells recorda els reconeixements que la ciutat ha atorgat al músic, com la Medalla d’Honor de 2005 i el nomenament com a Fill Predilecte en 2014, així com el fet que l’Auditori Municipal porte el seu nom, una distinció acordada en el marc d’aquest últim reconeixement.
A més, des de l’Arxiu Municipal s’ha remarcat que el fons serà catalogat i posat progressivament a disposició de la ciutadania, facilitant així la investigació i la difusió de l’obra de Beltrán Moner. Finalment, l’Ajuntament expressa el seu agraïment al compositor i músic local, així com a la seua esposa Carmen Janés i el seu fill Álvaro Beltrán, “per la seua disposició i voluntat de fer possible aquesta donació, que contribuirà a enriquir el patrimoni documental i cultural de Vila-real”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dolor en la cerámica de Castellón: muere Lucía Grandío, responsable de marketing de Rocersa Group
- Gran despliegue de la Guardia Civil en Nules con tres redadas activas desde la madrugada
- El nuevo azul de la Generalitat Valenciana tiñe la tarjeta SIP
- Papas Garcia se traslada a un histórico local del centro de Castelló
- ¡Oficial! Ya están a la venta las entradas para el España-Serbia en La Cerámica: estos son los precios
- Vía libre al macroproyecto solar de tres millones que reducirá la factura del riego en Vila-real
- Desarticulada en Castellón una red que explotaba sexualmente a mujeres
- Cierra una discoteca de Castelló y una mujer se queda dentro: tienen que sacarla los bomberos