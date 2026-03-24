Es noticia
FOMENT DE LA LLENGUA

El Voluntariat pel Valencià celebra 20 anys a Vila-real amb 20 noves parelles lingüístiques

La campanya continua oberta a més inscripcions que es poden formalitzar en les pròximes setmanes

Fotogaleria I Vila-real presenta les primeres parelles lingüístiques de la 20a edició del Vaoluntariat pel valencià

Fotogaleria I Vila-real presenta les primeres parelles lingüístiques de la 20a edició del Vaoluntariat pel valencià

Fotogaleria I Vila-real presenta les primeres parelles lingüístiques de la 20a edició del Vaoluntariat pel valencià / Mediterráneo

Josep Carda

Vila-real

La Regidoria de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Vila-real ha presentat, amb un acte celebrat a la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC), les persones participants en una nova edició del Voluntariat pel Valencià, un programa que compleix 20 anys promovent l’ús social de la llengua a través de converses entre persones voluntàries i aprenents.

L’acte de presentació, encapçalat pel regidor Santi Cortells, ha comptat amb la participació d’Escola Valenciana, representada per Xon Domènech, i de l’Associació Cultural Socarrats, amb Mari Carmen Pesudo. Durant la jornada s’ha donat la benvinguda a les primeres 20 parelles lingüístiques d’aquesta edició, de les quals 18 seran presencials i 2 virtuals.

Des del consistori destaquen que aquesta xifra inicial confirma la bona resposta ciutadana a una iniciativa consolidada a Vila-real i orientada a fomentar l’ús quotidià del valencià en un ambient distés i pròxim. El programa posa en contacte persones valencianoparlants amb altres que volen guanyar fluïdesa, confiança i seguretat a l’hora d’expressar-se en la llengua pròpia de la ciutat

Activitats complementàries

A més de les trobades entre les parelles lingüístiques, la programació d’aquesta edició inclou diverses activitats complementàries per a reforçar el seu caràcter participatiu i cultural. Entre elles figuren la presentació del llibre Tasta el món en valencià!, prevista per al 14 d’abril; i la Festa per la Llengua, que tindrà lloc el 18 d’abril.

Vila-real celebra 20 anys de Voluntariat pel valencià i reforça la integració a través de la conversa

Des de l’organització agraeixen la implicació de totes les persones participants, a qui han assenyalat com les vertaderes protagonistes d’una campanya que, dues dècades després del seu naixement, continua creixent i mantenint viu el seu objectiu de normalitzar l’ús del valencià en la vida diària.

La campanya, a més, continua oberta a noves inscripcions durant les pròximes setmanes per a totes aquelles persones interessades a sumar-se al voluntariat lingüístic.

