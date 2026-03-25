El CD Castellón fa província: així serà l'acte de l'11 d'abril a Culla
El club treballa en sorpreses exclusives per a la destaca cita
El CD Castellón, en el marc del seu projecte per apropar l’entitat a les localitats de la província, impulsa la I Fira Albinegra per L’Etrusco, que tindrà com a amfitriona Culla el pròxim dissabte 11 d’abril de 2026.
La localitat de l’Alt Maestrat acollirà un esdeveniment que promet nombroses sorpreses, amb el conjunt albinegre com a eix central, i que començarà a les 12.00 hores.
En aquesta Fira Albinegra, patrocinada per L’Etrusco, el grup Synthesis serà l’encarregat d’amenitzar la vesprada, amb inici previst a les 17.00 hores.
A més, el club està preparant diverses activitats destacades per a viure una jornada d’albinegrisme en un dels pobles més bonics del país.
Durant l’esdeveniment es podran adquirir productes de L’Etrusco a preus populars, així com gaudir de begudes pensades per a compartir una jornada inoblidable.
Per a tots
La programació inclourà propostes per a tots els públics: els més menuts comptaran amb activitats d’oci i, junt amb el Fondo 1922, participaran en l’elaboració d’un tifo que serà desplegat pròximament a SkyFi Castalia.
El CD Castellón continua treballant en noves sorpreses exclusives que s’aniran desvelant progressivament a través dels canals oficials del club.
Des de l’entitat es vol agrair a l’Ajuntament de Culla la seua implicació i les facilitats oferides per a fer possible aquest projecte.
Suscríbete para seguir leyendo
