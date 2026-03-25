POLÍTICA SOCIAL

Compromís per Vila-real porta al Ple una proposta per impulsar la figura de l’assistent personal per persones dependents

Fajardo: “No podem continuar deixant en mans de les famílies, i especialment de les dones, una responsabilitat que ha de ser garantida com un dret públic”

Imatge d'arxiu d'una persona assistent agarrant de la mà a una persona dependent.

Imatge d'arxiu d'una persona assistent agarrant de la mà a una persona dependent. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

Compromís per Vila-real defensarà al Ple municipal que es celebra aquest dijous una moció per impulsar la figura de l’assistent personal, "amb l’objectiu de garantir una atenció digna i una major autonomia per a les persones en situació de dependència". La portaveu local de la formació valencianista, Maria Fajardo, destaca que es tracta d’una mesura “clau per a avançar cap a un sistema de cures més just i modern”; i remarca que “no podem continuar deixant en mans de les famílies, i especialment de les dones, una responsabilitat que ha de ser garantida com un dret públic”.

Per a Fajardo, la figura de l’assistent personal permet que les persones dependents “puguen decidir com volen viure la seua vida, amb dignitat i autonomia, ja siga per estudiar, treballar o simplement participar en la vida quotidiana del poble”.

La vicealcaldessa i portaveu de Compromís per Vila-real, Maria Fajardo, amb dos persones en situació de dependència.

La vicealcaldessa i portaveu de Compromís per Vila-real, Maria Fajardo, amb dos persones en situació de dependència. / Mediterráneo

La iniciativa s’emmarca, afirmen, "dins de la defensa dels serveis públics que fa Compromís", que també ha posat en valor la recent recuperació de la unitat de raquis de l’Hospital General de Castelló. “Aquest avanç demostra que, amb pressió política i mobilització ciutadana, es poden revertir les retallades”, ha afirmat la portaveu.

Millorar les infraestructures educatives

En aquest sentit, Fajardo vincula aquesta reivindicació amb la necessitat de reforçar altres àmbits essencials com l’educació. “Vila-real necessita infraestructures educatives dignes i a l’altura del que mereixen els nostres xiquets i xiquetes. Defensar l’educació pública és defensar la igualtat d’oportunitats”, assenyala.

Noticias relacionadas y más

Compromís considera que tant el sistema de cures com la sanitat i l’educació formen part “d’un mateix model de país, basat en serveis públics de qualitat”, en contraposició, apunten, a “les polítiques de retallades de la dreta”.

