Falomir defén a Brussel·les una transició energètica realista per a la ceràmica de Castelló
L’alcalde de l’Alcora participa en una trobada amb representants institucionals i del sector d’Espanya i Itàlia que es tanca amb un acord per a reclamar a la UE una descarbonització amb recursos i terminis viables
El PSPV-PSOE ha defensat este dimecres a Brussel·les que la Unió Europea adapte la regulació sobre descarbonització a la realitat de la indústria ceràmica. Ho ha fet en el marc d’una trobada amb representants institucionals i del sector d’Espanya i Itàlia que ha conclòs amb la firma d’un acord conjunt per a reclamar a les institucions europees una transició energètica realista, amb recursos i terminis viables, que permeta reduir emissions sense afeblir la competitivitat d’un sector fonamental per a l’economia de Castelló.
El portaveu socialista a la Diputació de Castelló i alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, ha advertit que “la transició energètica de la ceràmica no pot plantejar-se amb un marc regulador i uns terminis que, en la pràctica, vagen en contra de la pròpia indústria i acaben empenyent la producció fora d’Europa”. Segons ha remarcat, endurir les exigències sense alternatives viables ni suport suficient pot acabar afavorint el trasllat de la producció a països amb menys controls ambientals i laborals, provocant just l’efecte contrari al que es pretén.
Falomir ha recordat que la ceràmica representa més del 32% del PIB de la província i genera més de 70.000 llocs de treball, un pes econòmic i social que situa Castelló com un dels clústers industrials més importants d’Espanya i, junt amb el d’Itàlia, el més rellevant d’Europa. En este sentit, ha alertat que una regulació desconnectada de la realitat productiva posa en risc l’activitat de les empreses, l’ocupació i l’estabilitat de milers de famílies de les comarques ceràmiques.
El dirigent socialista també ha reivindicat l’esforç del sector per a avançar cap a la sostenibilitat, invertint de manera constant en innovació i en la reducció d’emissions, i ha reclamat que este compromís tinga resposta per part de les institucions europees amb mesures d’acompanyament i finançament. “No podem exigir més a qui ja està fent els deures si al mateix temps no s’oferixen ferramentes reals per a mantindre la producció, l’ocupació i la competitivitat”, ha defensat.
Finalment, Falomir ha insistit que “estem ací perquè la Comissió Europea ens escolte, escolte Castelló i regule el nostre sector des d’una òptica realista i decidida que permeta avançar en la descarbonització sense comprometre la seua viabilitat”.
- Más de 100 víctimas de trata de seres humanos rescatadas en Nules después de tres redadas esta madrugada
- Papas Garcia se traslada a un histórico local del centro de Castelló
- Lamentable vídeo en Castellón: Dos mujeres detenidas tras una pelea en un bar de la plaza Doctor Marañón
- Dolor en la cerámica de Castellón: muere Lucía Grandío, responsable de marketing de Rocersa Group
- Los toboganes ya coronan el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
- Avisos de nivel naranja de Aemet y desplome térmico en Castellón: Consulta los días más críticos
- Así fue la señal de alarma que desencadenó la gran operación contra la trata de personas en Nules
- El aeropuerto de Castellón oferta 17.000 plazas para volar en Semana Santa y Pascua: destinos y ofertas