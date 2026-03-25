NOVES TECNOLOGIES
De 'Skibidi Destructor' a 'Antonio Lobabot': Així són els robots que conquereixen Vila-real en la quarta edició de VilaBOT
En el certamen d'enguany, que s'ha desenvolupat al Centre de Congressos, Fire i Trobades, han participat una dotzena de centres educatius de la Comunitat Valenciana
Treballar per a fomentar les vocacions científiques relacionades amb les noves tecnologies, especialment en el sector de la robòtica, i aprofundir en l’ús d’aquestes eines per a promoure accions en benefici de la societat i fer més amable la vida al planeta.
Aquests són dos dels objectius que impulsen VilaBOT, la iniciativa que el col·legi Fundació Flors i l’Ajuntament de Vila-real han aconseguit consolidar com una aposta en la qual posar en valor les línies educatives en matèria de robòtica de diferents centres educatius.
En aquesta quarta edició de VilaBOT, que s’ha desenvolupat al llarg del matí d’aquest dimecres, han participat al voltant de 150 estudiants de 40 equips d’una dotzena de centres de la Comunitat Valenciana, a més de dos acadèmies de robòtica, procedents de municipis com València, Puçol, Torrent, Almassora, Betxí i Vila-real.
Canvi d'ubicació
Les activitats han canviat enguany d’ubicació, passant del recinte de Fundació Flors al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real, entre altres motius per a guanyar en espai per a la realització de les proves i de les casetes o taules informatives, com també per a millorar la resposta dels robots creats pels mateixos alumnes.
Com explica a Mediterráneo el professor d’ESO y director del projecte de robòtica integral de Fundació Flors, Toni García, la filosofia d’aquesta peculiar competició es fonamenta en la “promoció de l’ús de la robòtica y el processament computacional a les aules”, un àmbit en el qual es treballa en el centre educatiu vila-realenc des de fa 14 anys.
A més, la iniciativa enfoca les proves del concurs en què l’alumnat participant salve una sèrie de reptes, utilitzant robots construïts íntegrament per ells mateixos, per a donar compliment a Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030, com ara garantir el dret a l’educació i la sanitat, completar accions a favor del clima o d’altres per a aconseguir la pobresa zero i assegurar la salut de tots els col·lectius humans.
Des de l’organització incideixen que VilaBOT és, a més, una iniciativa amb dimensió internacional, connectada amb les metodologies educatives més avançades de la Unió Europea, gràcies a la participació activa en projectes Erasmus Plus, com el Hackathon Flors Aveiro, celebrat a Portugal, i l'actual programa Praise, que desenvolupa juntament amb socis de Xipre, Grècia i Romania.
L'alcalde, José Benlloch, no ha faltat a la cita amb aquesta iniciativa, incidint en l'aposta de l'Ajuntament de Vila-real per l'aliança amb la societat civil i fer costat a valors com l'ètica i la sostenibilitat que es promouen en aquest certamen i que s'integren en aprofundir en la formació en robòtica.
Participants i proves
La competició destaca també pel seu caràcter inclusiu i el seu ampli abast geogràfic. Entre els equips inscrits han estat centres com el Col·legi d’Educació Especial La Panderola de Vila-real, exemple de com la robòtica pot convertir-se en una ferramenta d’accessibilitat i inclusió real, al costat d’altres referents com el Caxton College de Puçol, el Julio Verne School de Torrent, l’IES Rascanya de València o l’IES Francesc Tàrrega de Vila-real.
I, sobre les pistes, han competit robots amb noms tan cridaners com Antonio Lobabot, Skibidi DestructorKitt-J8 o Sopa de Fideos, en una jornada en què s’ha posat a prova tant la robustesa de l’enginyeria com l’eficiència del codi.
Finalment, els centres amb equips guanyadors en les diferents categories han estat els següents: En la categoria Lego, l'IES Rascanya, l'acadèmia a Aula-Maker i Fundació Flors; En la secció Arduino, l'IES Francesc Tàrrega; i el premi Especial ha estat per al CEE La Panderola.
- Más de 100 víctimas de trata de seres humanos rescatadas en Nules después de tres redadas esta madrugada
- Papas Garcia se traslada a un histórico local del centro de Castelló
- Lamentable vídeo en Castellón: Dos mujeres detenidas tras una pelea en un bar de la plaza Doctor Marañón
- Dolor en la cerámica de Castellón: muere Lucía Grandío, responsable de marketing de Rocersa Group
- Los toboganes ya coronan el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
- Avisos de nivel naranja de Aemet y desplome térmico en Castellón: Consulta los días más críticos
- Así fue la señal de alarma que desencadenó la gran operación contra la trata de personas en Nules
- El aeropuerto de Castellón oferta 17.000 plazas para volar en Semana Santa y Pascua: destinos y ofertas