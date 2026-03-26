Experts de la NASA i del CSIC es reunixen al Planetari de Castelló: aquest és el motiu
La capital de la Plana acollirà del 27 al 29 de març les XXXII Jornades d’Astronomia per a analitzar el retorn a la Lluna i l'exploració de Mart
El Planetari de Castelló es convertirà durant tres dies en un autèntic punt de trobada de la investigació científica internacional amb la celebració de les XXXII Jornades d’Astronomia, una cita ja consolidada dins del calendari divulgatiu que enguany reunix alguns dels majors experts nacionals vinculats a missions espacials i estudis astrofísics.
La trobada acostarà al públic investigador en missions de la NASA a Mart, astrofísics del CSIC i especialistes en el desenvolupament d’hivernacles espacials, convertint Castelló en una xicoteta capital de l’exploració espacial.
El retorn a la Lluna i el futur de l’exploració espacial
Una part central del simposi girarà al voltant de l’imminent retorn de la humanitat a la Lluna, un dels grans reptes científics actuals, sense deixar de banda les últimes novetats relacionades amb l’estudi i exploració del planeta Mart.
Entre les ponències que han generat més expectació destaca Green Moon Project i agricultura espacial, centrada en el desenvolupament de sistemes per estudiar la germinació de plantes en microgravetat. L’objectiu és avançar cap a entorns sostenibles que permeten convertir la Lluna o Mart en espais habitables on siga possible cultivar aliments.
Un cartell amb referents científics internacionals
La conferència inaugural estarà a càrrec del Dr. Jesús Martínez Frías, investigador del CSIC en l’Institut de Geociències i una de les majors autoritats mundials en meteorits i astrobiologia. El científic participa en missions de la NASA i de l’EIXA, aportant una trajectòria destacada en l’estudi dels materials extraterrestres.
Una altra de les intervencions més esperades serà la del Dr. José María Madiedo, doble doctor en Física i Química i investigador de l’IAA-CSIC, considerat un dels principals experts internacionals en l’estudi de meteoroides.
El programa es completa amb la conferència Present i futur de l’exploració de Mart, impartida pel Dr. Jorge Pla-García, doctor en Astrofísica i figura clau en la investigació espacial actual. Pla-García ha participat en tres missions de la NASA al planeta roig —Curiosity, InSight i Perseverance—, a més de formar part de la missió ExoMars de l’EIXA i ser finalista entre més de 22.000 aspirants en el procés de selecció d’astronautes de l’agència europea.
Castelló, epicentre de la divulgació astronòmica
El regidor de Cultura en funcions, Vicent Sales, ha destacat «l’espectacular cartell d’experts que hem aconseguit reunir enguany. Verdaders referents de la investigació científica al nostre país que crec que ens ensenyaran les últimes novetats en astronomia. La millor manera de preparar-se per a l’esdeveniment planetari que serà l’eclipsi del mes d’agost a la nostra província».
Les jornades reforcen així el paper del Planetari com a espai clau per a la divulgació científica i l’acostament de l’astronomia al públic general, combinant rigor acadèmic i vocació pedagògica.
