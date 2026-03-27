Nostrum Mare Camerata presenta una reinterpretació contemporània del 'Stabat Mater' de Pergolesi a Castelló
La soprano Quiteria Muñoz i la mezzosoprano Ángela Lindo, al costat de Marta Estal, formen part del repartiment vocal del concert, que compta amb la direcció de Jacobo Christensen
L’Auditori de Castelló acull aquest diumenge 29 de març, a les 19.30 hores, l’estrena d’una nova versió del Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi a càrrec de l’orquestra valenciana Nostrum Mare Camerata, una proposta que combina interpretació musical, concepció escènica i recitació per revisitar una de les grans obres de la música sacra occidental.
El concert, programat per l’Institut Valencià de Cultura (IVC) dins de l’Abonament d’Hivern, tindrà lloc a la Sala Simfònica i estarà dirigit pel violinista i director Jacobo Christensen, responsable també d’una composició original integrada en aquesta nova lectura de l’obra.
Una lectura contemporània d’un clàssic del barroc
La proposta de Nostrum Mare Camerata planteja una versió pròpia i semiescenificada del Stabat Mater Dolorosa, obra composta per Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) poc abans de morir, amb només 26 anys. Concebuda inicialment com una peça per a la meditació privada, la composició s’ha convertit amb el pas del temps en una de les partitures religioses més commovedores i interpretades del repertori sacre.
En aquesta reinterpretació, la formació valenciana proposa un viatge emocional i visual que travessa l’espiritualitat barroca, la poesia mística i l’expressió dramàtica, mantenint l’essència litúrgica original però incorporant una mirada escènica contemporània.
Música, paraula i escena en diàleg
Un dels elements singulars del concert és la incorporació d’una composició original de Jacobo Christensen inspirada en l’univers sonor de Pergolesi. A més, els versos del Stabat Mater dialoguen amb fragments de Lope de Vega, creant una dramatúrgia que fusiona música, literatura i imatge escènica.
La concepció escènica i el recitat recauen en la cantant i actriu valenciana Marta Estal, nominada als Premis Max 2026 en les categories de millor espectacle musical o líric, millor adaptació i millor actriu.
Un repartiment vocal i instrumental destacat
El concert comptarà amb les veus de Quiteria Muñoz (soprano) i Ángela Lindo (mezzosoprano), juntament amb la participació escènica de Marta Estal.
La formació instrumental estarà integrada pels violinistes Sergi Bretó, Víctor Coll, María Ferrando, Iago Huerta, Eva Ortells i María Varea; els violistes Irene Juan, Alberto Marqués i Teresa Roldán; els violoncel·listes Leonardo Chiodo i Guillermo Úbeda; el contrabaixista Roberto Sanhermelando i el clavecinista Vicente David Martín.
Entrades i informació pràctica
Les entrades per al concert ja estan disponibles tant en línia, a través del portal de venda de l’IVC, com a les taquilles físiques de l’Auditori de Castelló. L’espectacle forma part de l’Abonament d’Hivern de la programació musical.
Amb aquesta estrena, l’Auditori de Castelló aposta per acostar el patrimoni musical europeu a noves formes escèniques, demostrant la vigència emocional del Stabat Mater i la capacitat del repertori barroc per dialogar amb la sensibilitat contemporània.
