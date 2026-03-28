Castelló culmina l'adquisició de terrenys per a iniciar la licitació de la primera fase de Censal Parc: 35.000 m² i 6,4 milions d'inversió
Amb Censal Parc Castelló guanyarà un pulmó verd de 122.000 m² quan es completen les tres fases en les quals s'ha planificat, millorant la qualitat de vida dels nostres veïns
L'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, ha anunciat hui que “l'equip de Govern municipal ha fet un pas definitiu per a la materialització d'un dels seus projectes estratègics més ambiciosos d'aquesta legislatura com és l'inici de les obres del Censal Parc”.
L'alcaldessa ha valorat que “amb la disponibilitat dels terrenys, s'està en disposició d'iniciar eixe procés de licitació i posterior adjudicació de les obres amb la previsió que les obres puguen començar a la fi de l'estiu o després del període estival, complint amb la paraula que vam donar als castellonencs d'iniciar els treballs de construcció d'aquest Censal Parc abans que acabe aquesta legislatura”.
Carrasco ha apuntat que “aquesta setmana, després de l'aprovació en Junta de Govern de la desestimació dels recursos pendents, el consistori ja disposa de la totalitat dels terrenys necessaris per a iniciar la licitació de la primera fase del qual serà el bosc urbà més gran de la ciutat com és Censal Parc, situat entre la Ronda Aquest i el carrer Fernando el Catòlic. Un parc per a tota la ciutat i que gaudiran castellonenques de totes les edats”.
Aquest anunci arriba després de la reunió de coordinació d'aquest projecte, presidida per la pròpia alcaldessa, Begoña Carrasco, en la qual van estar també presents el regidor d'Urbanisme, Sergio Toledo, el regidor de Medi Ambient, Gonzalo Romero, així com diferents tècnics municipals de l'àrea d'Infraestructures, Urbanisme o l'Oficina de Planificació i Projecció Econòmica.
Primera fase
La primera edila ha detallat que “la primera fase d'aquest nou parc del qual podran gaudir els castellonencs ocuparà una superfície d'uns 35.000 m², entre el Camí Almalafa i el carrer Carcaixent, i suposarà una inversió de 6,4 milions d'euros que compta amb fons europeus Feder dins del Pla d'Acció Integrada que inclou altres projectes urbans a la nostra ciutat”.
Segona i tercera
El projecte global es completarà amb dues fases addicionals, una annexa al Palau de la Festa i una tercera que unirà tot el complex amb la Ronda Est.
Sis zones diferenciades
Respecte al disseny i els diferents espais amb els quals comptarà aquesta primera fase del Censal Parc, Carrasco ha avançat que “seran sis zones diferents, cadascuna d'elles amb un propòsit i dirigides a un tipus d'usuari i equipaments també distints”.
- Espai biosaludable, amb una zona equipada amb maquinària d'exercici per a persones majors i una àrea específica de calistènia.
- Parc Infantil, que inclourà amb tobogans i estructures tipus castell fabricades amb materials naturals i sostenibles.
- Parc d'Aventura, orientat més per a adolescents que tindrà equipaments com una tirolina de quasi 5 metres d'altura.
- Zona d'esplai amb prat amb gespa i ombres, situada al costat d'un quiosc i pèrgola, que es plantegen com a zona de restauració.
- Parc recreatiu amb la forma de ‘Mitjana Taronja'. Aquest serà un element icònic i molt visible, de 8 metres d'altura i 14 de diàmetre, amb tobogans i zones d'escalada, que fa referència a l'herència llauradora i una de les senyes d'identitat més importants de la nostra ciutat com és la citricultura i el cultiu de la taronja i clementina.
- Làmina d'aigua. Serà aquesta perquè, una àrea refrescant amb un estany, fonts i guèisers.
A més, Censal Parc comptarà a més amb un circuit de running que recorrerà tot el recinte, apostant per l'oci saludable i fomentant la pràctica de l'esport entre la ciutadania.
Respectant la tradició i el paisatge
Begoña Carrasco ha indicat que “el disseny d'aquest Censal Parc va d'acord amb la història de l'espai que ocupa i els que han sigut els seus usos al llarg dels anys. Per això en homenatge al passat agrícola de la nostra ciutat i, en concret la fisonomia d'aquesta zona de la ciutat, es manté l'estructura de les parcel·les tradicionals i les séquies existents tan característiques del paisatge del nostre terme municipal”.
Comptant amb més de 7.000 propostes ciutadanes
L'alcaldessa de Castelló ha posat l'accent que "amb Censal Parc, estem davant un verdader projecte de ciutat que naix de l'escolta activa. El disseny d'aquest parc és fruit del procés de participació ciutadana més gran de realitzat mai, en el qual més de 7.000 persones van realitzar les seues aportacions per a definir aquest nou parc que és també el de tot Castelló".
Amb fons europeus
Carrasco ha insistit que “amb aquest Censal Parc els castellonencs guanyaran un nou pulmó verd de 122.000 m² quan es completen les tres fases en les quals s'ha planificat, millorant la qualitat de vida dels nostres veïns i avançant cap a una ciutat més sostenible gràcies al suport dels fons europeus FEDER”. Es tracta d'un projecte cofinançat per la Unió Europea en el marc de l'execució del Pla d'Actuació Integrat de Castelló amb càrrec al Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el període de programació 2021-2027
