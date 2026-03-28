La Jornada de Portes Obertes 'En família a l’UJI' mostra a 1.200 persones l’oferta formativa i les instal·lacions i serveis del campus
El campus del Riu Sec ha acollit avui dissabte una nova edició de la Jornada de Portes Obertes en què de nou hi ha hagut un èxit de participació
El campus del Riu Sec ha acollit avui dissabte una nova edició de la Jornada de Portes Obertes «En família a l’UJI» en què de nou hi ha hagut un èxit de participació amb l’assistència de 1.200 persones.
La jornada, organitzada pel Vicerectorat d’Estudiantat i Vida Saludable de la Universitat Jaume I a través de la Unitat d’Orientació, ha estat dirigida a pares, mares i estudiantat de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau superior, amb l’objectiu de donar a conèixer tota l’oferta acadèmica de graus de l’UJI i les pròximes novetats, així com les instal·lacions i serveis que ofereix la universitat pública de Castelló per a facilitar el procés de presa de decisions de l’estudiantat preuniversitari.
Persones de 12 províncies
En aquesta ocasió les persones participants procedien de les províncies de Castelló, València, Alacant, Tarragona, Barcelona, Girona, Saragossa, Terol, Osca, Conca, Ciudad Real i Navarra.
Així ha sigut la jornada
El programa de la jornada s’ha iniciat amb la recepció de les famílies assistents al Paranimf, seguida d’una presentació institucional i xarrada informativa i d’orientació. A continuació, els participants han pogut escollir entre nou itineraris diferents classificats per centres per a conèixer l’oferta formativa del centre triat i visitar les seues instal·lacions: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (dos itineraris), Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (quatre itineraris), Facultat de Ciències Humanes i Socials (dos itineraris) o Facultat de Ciències de la Salut.
A més, a l’Àgora ha tingut lloc la Fira de Serveis. La jornada s’ha tancat amb visites a la Biblioteca, el Servei d’Esports, la residència universitària, una mostra de l’Orfeó de l’UJI i una sessió per a resoldre dubtes de manera personalitzada en InfoCampus.
