L'Outlet Primavera Market del Grau atrau a nombrós públic en la Plaça de la Panderola
La iniciativa compta amb ofertes especials, sortejos, animació i tardeo amb DJ dins de la programació municipal per a dinamitzar el districte marítim durant tot l'any
La tinenta d'alcalde del Grau, Ester Giner, ha visitat aquest dissabte pel matí el Outlet Primavera del Grau, organitzat per l'associació de comerciants del Grau. Una visita en la qual l’edila ha estat acompanyada per la presidenta de Comerços del Grau, Teresa Campos.
Giner ha ressaltat que “amb aquesta iniciativa reafirmem el compromís de l'equip de govern amb l'activitat econòmica del comerç local, amb la dinamització del Grau, atraient a centenars de veïns i veïnes i a les famílies del Grau”.
“D'aquesta manera els graueros i graueras poden en un sol espai poder realitzar les seues compres en fins a 10 comerços diferents del districte marítim que hui han tret els seus productes al carrer amb aquest ‘Outlet Primavera’ que organitzem des de la tinença alcaldia, de la mà dels comerciants i també amb la col·laboració de la regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Castelló”, ha explicat la regidora.
Descomptes, sortejos i promocions
Durant tota la jornada de hui, aquests comerços oferiran descomptes, sortejos i promocions especials dels seus productes, “la qual cosa és també una gran oportunitat per a les persones que s'acosten a aquest outlet per a comprar a preus molt atractius”.
Per a Giner “el comerç és bàsic per al dia a dia de la nostra ciutat. És una dels principals motors econòmics, d'ocupació. Són el bategar del nostre Grau, per això és molt important acostar cites com aquesta a la ciutadania”.
L’edila ha subratllat que “aquest ‘outlet’ està dins del conjunt activitats culturals, gastronòmiques, d'oci i comercials que té com a objectiu augmentar el nombre de compradors per a les botigues i establiments del Grau”.
Ester Giner ha posat l'accent que “des de l'equip de Govern que dirigeix la nostra alcaldessa, Begoña Carrasco, i des de la tinença alcaldia del Grau secundem de manera incondicional als nostres comerços tradicionals. Per això estem al seu costat en cites com aquest Outlet Primavera i en altres accions de promoció i dinamització comercial durant la resta de l'any com a Nadal o Halloween”.
Tardeo amb DJ i activitats infantils
Durant tota la jornada hi ha pintacares pel públic infantil. De vesprada, de 18.00 a 20.00 hores, hi haurà tardeo amb DJ. Els comerços participants en esta edició són: El Rincón de las Margaritas, E&A Shop, El Mussol Eventos y Animación Infantil, Cristalería Rovira, Peke Chupe, PapelRos, Triforma, María Griñó, Justa la Fusta y Xavi Design.
