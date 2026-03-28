Superherois i Princeses: El Saló del Còmic i el Llibre Infantil i Juvenil plena la Plaça Major de Castelló amb desenes de famílies
L'esdeveniment cultural a Castelló impulsa la lectura y la creativitat, a banda d'oferir presentacions d'autors i propostes innovadores per al més joves
La Plaça Major de Castelló ha viscut hui una jornada plena de participació amb motiu del segon dia del VIII Saló del Còmic i el Llibre Infantil i Juvenil. Desenes de famílies han acudit al recinte per a gaudir d'una programació diversa que combina animació, literatura, il·lustració i activitats lúdiques dirigides a tots els públics.
Al llarg del dia, xicotets i majors han pogut participar en tallers infantils, contacontes, exhibicions de ball K-pop i trobades amb personatges d'animació, que han tornat a convertir-se en un dels grans atractius de l'esdeveniment. Els fotoreclams, protagonitzats per superherois, princeses i guerreres K-Pop, han omplit el cor de la ciutat d'ambient festiu, generant una experiència immersiva especialment valorada pel públic familiar.
Presentacions i firmes d'autors
Així mateix, les presentacions i firmes d'autors han registrat una gran afluència de visitants, consolidant el caràcter cultural del saló i la seua capacitat per a acostar el talent creatiu al públic. Els més jóvens també han pogut gaudir de propostes innovadores com el dibuix en viu i les activitats col·laboratives impulsades per estudiants de disseny.
El regidor de Comerç i Consum, Alberto Vidal, ha assenyalat que “la gran resposta de les famílies demostra que este saló s'ha consolidat com una cita imprescindible en l'agenda cultural de Castelló. Estem veient com la Plaça Major es transforma en un espai de trobada intergeneracional on la cultura, l'oci i el comerç local es donen la mà”.
Esdeveniment dinamitzador
Vidal ha subratllat a més que “este tipus d'iniciatives no sols fomenten la lectura i la creativitat entre els més jóvens, sinó que també contribuïxen a dinamitzar el centre de la ciutat i fer costat al teixit comercial local”.
L'edil ha animat a la ciutadania a continuar participant en l'última jornada de l'esdeveniment, que se celebrarà demà diumenge, “amb una programació igualment atractiva pensada perquè tota la família puga continuar gaudint d'esta experiència única en el centre de Castelló”.
El VIII Saló del Còmic i el Llibre Infantil i Juvenil continuarà demà amb noves activitats, tallers, concursos i trobades amb autors, tancant així un cap de setmana marcat per la cultura, la participació i l'entreteniment.
