El Paranimf de l’UJI celebra la primavera amb dansa, teatre universitari, música en directe i cinema d’autor
La programació inclou espectacles de dansa com 'Ultimatum' i 'Latas', a més d'obres teatrals dels tallers universitaris i concerts de l'Orfeó i la Big band
La programació de primavera del Paranimf de la Universitat Jaume I ja està en marxa amb una agenda cultural que combina dansa contemporània, teatre, música i cinema d’autor per a tancar la temporada acadèmica. L’espai cultural de la UJI reforça així la seua aposta per les arts escèniques i la creació universitària amb una proposta diversa que s’estendrà fins al mes de juny.
La temporada estarà marcada especialment per la dansa i per les obres de final de curs dels tallers de l’Aula d’Arts Escèniques Carles Pons, així com pels concerts de l’Orfeó UJI i la Big Band UJI, que posaran el punt final a l’activitat artística del curs.
La dansa obri la programació de primavera del Paranimf
La primera cita tindrà lloc el divendres 17 d’abril amb Ultimatum, la nova producció de la companyia navarresa Led Silhouette. L’espectacle, inclòs en el circuit Danza a Escena, servirà també per a celebrar el Dia Mundial de la Dansa, que es commemora el 29 d’abril.
La peça proposa una experiència estètica que reflexiona sobre la vulnerabilitat humana davant d’un món en ruïnes i convida el públic a qüestionar el present des del llenguatge del cos.
Una setmana després, el 24 d’abril, arribarà Latas, de la companyia D’Click, una proposta de circ contemporani pensada per a públic familiar. L’obra combina humor, equilibri i poesia escènica a través de tres personatges que construeixen i destrueixen el present per desafiar l’avorriment. L’espectacle comptarà amb tarifa infantil reduïda.
El teatre dels tallers UJI pren l’escenari
El protagonisme continuarà amb les produccions de l’alumnat dels tallers de formació escènica. La primera proposta serà 39, dirigida per Regina Prades i programada el 23 d’abril, un muntatge d’acció i suspens amb tocs de comèdia basat en la novel·la 39 Escalones de John Buchan.
El 8 de maig arribarà Dia de partit, dirigida per Joan Comes, que relata la història de Janet, una dona que aconsegueix ser nomenada ministra després d’anys de lluita.
La trilogia teatral de final de curs es completarà el 15 de maig amb Rino, dirigida per Cesca Salazar, una producció concebuda com una al·legoria sobre la uniformització social i el contagi ideològic.
La dansa universitària també tindrà el seu espai amb Açò no és IA. Què ens fa humans?, dirigida per Erika Galmes i prevista per al 22 de maig. La peça reflexiona sobre el paper del cos i l’emoció en un món cada vegada més automatitzat.
Música en directe amb l’Orfeó i la Big Band UJI
La música completarà la programació amb dues cites destacades. El 29 de maig, l’Orfeó UJI interpretarà Harmonies i sentiments d’ahir i d’avui, sota la direcció de Diego Alamar, amb un repertori coral eclèctic que transita des de peces medievals fins a espirituals negres i cançons romàntiques alemanyes.
El tancament musical arribarà el 12 de juny amb el concert final de curs de la Big Band UJI, dirigida per Víctor Colomer i amb la participació especial del trompetista Rex Richardson, considerat un dels grans virtuosos actuals del seu instrument.
Totes les propostes musicals seran d’entrada lliure fins a completar aforament.
Cinema d’autor: estrenes premiades i homenatge a Fassbinder
La programació cinematogràfica del Paranimf se centrarà en dos cicles principals: «Nou cinema» i «En pantalla gran».
El cicle «Nou cinema» reunirà títols premiats en festivals internacionals recents. S’iniciarà el 4 i 5 d’abril amb Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch, millor pel·lícula del Festival de Venècia 2025. Continuarà amb La tarta del presidente (18 i 19 d’abril), de Hasan Hadi; Historias del buen valle (2 i 3 de maig), de José Luis Guerín; El agente secreto (16 i 17 de maig), de Kleber Mendoça; Un poeta (30 i 31 de maig), de Simón Mesa Soto, i finalitzarà amb Yo te creo (13 i 14 de juny), de Charlotte Devillers i Arnaud Dufeys.
D’altra banda, el cicle «En pantalla gran» estarà dedicat al director alemany Rainer Werner Fassbinder amb projeccions de Todos nos llamamos Alí (11 i 12 d’abril), La ley del más fuerte (25 i 26 d’abril), Viaje a la felicidad de mamá Kusters (9 i 10 de maig), La ruleta china (23 i 24 de maig) i El matrimonio de Maria Braun (6 i 7 de juny).
Talent emergent amb segell UJI
La programació inclourà també la projecció «Made in UJI», prevista per al 13 de maig, amb deu curtmetratges realitzats per l’alumnat de tercer curs del Grau en Comunicació Audiovisual, una mostra del talent emergent format a la universitat.
Una primavera cultural oberta a la ciutat
Amb aquesta programació, el Paranimf de la Universitat Jaume I consolida el seu paper com a espai de referència cultural a Castelló, combinant creació professional i universitària, apostant per la contemporaneïtat artística i oferint activitats accessibles al públic fins al final del curs acadèmic.
La primavera cultural de la UJI es presenta així com una invitació a descobrir noves mirades escèniques, musicals i cinematogràfiques des del campus universitari.
Suscríbete para seguir leyendo
