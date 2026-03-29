Vila-real es retroba amb les seues arrels en l’estrena de la sarsuela de Beltrán
L’obra del Fill Predilecte de la ciutat, amb text del periodista Julián Garcia Candau, i amb el títol de ‘De Solades a Carinyena o Amors de Joventut’, fa un recorregut pels costums dels anys 50 del segle passat
Vila-real ha reviscut aquest diumenge una part important de la seua memòria col·lectiva amb la representació de la sarsuela De Solades a Carinyena o Amors de Joventut, una obra de Rafael Beltrán Moner que va omplir l’Auditori Municipal d’emoció, música i referències a les arrels de la ciutat.
La proposta, amb text del reconegut periodista vila-realenc Julián García Candau, es va convertir en una cita cultural molt especial per a la ciutat, tant pel valor artístic de la peça com pel seu component sentimental. No debades, l’obra del Fill Predilecte de Vila-real va sonar en l’espai que porta el seu nom i ho va fer amb una posada en escena pensada per a reivindicar el seu llegat i la seua vinculació amb el municipi.
Vila-real recupera la memòria musical amb la sarsuela 'De Solades a Carinyena o Amors de Joventut'
Un llegat musical, el de Rafael Beltrán, que ja es conserva a l’Arxiu Municipal de Vila-real, després que el compositor i la seua família hagen fet la donació de centenars de documents, fotografies i partitures de conegudes sintonies de programes de TVE, com ara Informe Semanal o Estudio Estadio, com també de melodies i composicions populars, fonamentalment, relacionades als costums, fonamentalment, del seu poble natal.
Més de 70 artistes
La representació ha reunit més de 70 artistes entre músics, actors, cantants i personal implicat en el muntatge, en una producció de gran format amb una destacada participació d’entitats locals, com la rondalla de l’Orquestra de Pols i Pua de Vila-real, el cor del Conservatori Mestre Goterris i el grup de teatre Els XIII, en una suma d’esforços que ha reforçat encara més el caràcter vila-realenc de la cita.
Un dels grans atractius de la sarsuela és la seua capacitat d’evocació. L’obra recupera melodies, ambients i escenes inspirades en la Vila-real dels anys cinquanta, de manera que el públic va poder reconéixer en l’escenari part dels costums, la sensibilitat i la identitat de la ciutat. Un component emocional que va marcar una representació que va connectar especialment amb les generacions més majors, però que també va servir per a acostar als més joves una part de la cultura local.
Amb De Solades a Carinyena o Amors de Joventut, Vila-real va gaudir d’una proposta escènica ambiciosa i, alhora, va rebre homenatge a una de les seues figures culturals més destacades, com és el seu Fill Predilecte, el mestre Rafael Beltrán Moner. La sarsuela va esdevenir, així, una celebració de la música, de la memòria i de les arrels d’una ciutat que es va tornar a mirar en el seu passat per a reivindicar-lo des de l’emoció.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un hombre de 58 años en un accidente laboral en Vila-real
- Peñíscola 'estrena' un hotel de 315 habitaciones con terrazas, cinco piscinas y spa
- La AEMET sitúa a Castellón en alerta naranja en vísperas de Semana Santa
- La hostelería de Castellón se reinventa ante la falta de personal para Semana Santa: cambios en horarios, turnos y mesas
- El municipio de Castellón que competirá este verano en el Grand Prix moviliza a sus vecinos: “Necesitamos a todo el pueblo”
- El hito que cambió para siempre el tráfico en Castellón: El túnel que rompió el cinturón de hierro
- Alerta naranja en Castellón: fuertes rachas de 100 km/h amenazan el fin de semana
- Un accidente de tráfico con tres personas afectadas complica la tarde en la N-232 en Morella