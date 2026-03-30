Alfondeguilla congrega a la Plana Baixa en la 22a edició de la seua Passió
Més de 1.600 persones viuen amb emoció la recreació de les últimes hores de Crist abans de la seua mort i resurrecció de mans d'un centenar de veïns de la localitat
Alfondeguilla ha tornat a convertir-se en escenari viu amb la celebració de la 22a edició de la Passió, una de les cites més destacades del calendari de Setmana Santa de la província de Castelló. La representació, celebrada en la nit del dissabte, ha congregat a més de 1.600 persones de tota la comarca que van omplir els carrers del municipi per a presenciar la recreació de les últimes hores de Jesucrist.
Més d'un centenar de veïns han transformant diferents enclavaments del municipi en els escenaris de l'entrada triomfal a Jerusalem, la conspiració del Sanedrín, l'Últim Sopar, l'oració al Mont de les Oliveres, els judicis davant Caifás i Ponç Pilat, el Viacrucis, la Crucifixió i, finalment, la Resurrecció.
El director de la Passió, Simón Font, ha destacat la implicació de tots els participants i col·laboradors que fan possible la representació: “La Passió va molt més allà del que es veu en l'escenari, perquè es converteix en tota una jornada d'unitat i col·laboració”, ha assenyalat.
“Representa en el que creiem, però també com tot el poble s'involucra des del minut un fins que s'acaba”, ha afegit Pasqual Ventura, encarregat de donar vida a Jesús en la representació.
La 22é edició consolida a la Passió, d'interés turístic local, com un dels actes més destacats de la Setmana Santa. A més, amplia any rere any el seu abast, amb una extensa presència de veïns de les localitats de tota la Plana Baixa entre el públic, però també de la resta de la província.
