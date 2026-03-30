Alfondeguilla recupera la matraca per a Setmana Santa 90 anys després
L'Associació de Campaners posa fi a nou dècades de silenci
La parròquia Sant Bartolomé d'Alfondeguilla tornarà a escoltar la tradicional matraca que s'encarrega de trencar el silenci de les campanes durant els dies de dol per la mort de Crist.
La matraca tornarà a marcar els actes centrals del tridu de Setmana Santa després que l'Associació de Campaners haja recuperat este instrument de fusta, que s'acostuma a utilitzar des del Dijous Sant fins al Diumenge de Resurrecció, per a substituir el so de les campanes, les quals emmudixen en senyal de dol per la mort de Crist. El rector d'Alfondeguilla, Rafael García, va procedir a la benedicció de la matraca després de la missa del Diumenge de Rams.
La seua recuperació no és només una qüestió d'arqueologia musical, sinó un símbol de respecte a les tradicions dels avantpassats.
Una fita històrica
El president de l’Associació de Campaners d’Alfondeguilla, David Galindo, ha agraït el suport dels socis que amb les seues aportacions, i amb l'ajuda de l'Ajuntament, han aconseguit recuperar esta peça que és una fita per al patrimoni sonor de la localitat. "Hui és un dia històric. Recuperar la matraca després de nou dècades de silenci permet que Alfondeguilla recupere el seu paisatge sonor original de Setmana Santa. És un regal per al poble i per a la nostra cultura".
A partir d'este Dijous Sant, els veïns tornaran a escoltar el característic so de la fusta, marcant el ritme dels dies més solemnes del calendari litúrgic.
