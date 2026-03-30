Benicarló renova les canonades d'aigua potable i clavegueram del carrer de la Pau
L'Ajuntament invertix més de 40.000 euros per a resoldre una llarga reivindicació dels veïns
El regidor d’Urbanisme de Benicarló, Borja Castell, ha visitat este dilluns les obres que s’estan executant al carrer de la Pau per a renovar de forma íntegra tant la canonada d’aigua potable com la de sanejament d’aigües residuals.
Castell ha explicat que es tracta d’una actuació «molt important» que donarà resposta a una reivindicació dels veïns i veïnes del carrer, que des de fa anys pateixen problemes amb el clavegueram i amb la xarxa d’aigua potable.
L’obra té un termini d’execució previst de dos mesos i contempla la instal·lació de dos noves canonades diferenciades, una per a l’aigua potable i una altra per al clavegueram, així com la renovació de les escomeses principals i particulars de cada vivenda.
Pel que fa a la xarxa d’aigua potable, el regidor ha recordat que l’actual canonada és de fibrociment i presenta pèrdues importants. En aquest sentit, ha remarcat que l’Ajuntament continua treballant de manera progressiva per substituir aquest tipus de conduccions arreu del municipi.
Substitució progressiva
«Vam començar al barri de Sant Bartomeu, vam continuar per la Mar Xica, la zona nord del carrer de Sant Francesc i el carrer de Peníscola, on es va fer una actuació de quasi 250.000 euros, i ara continuem al carrer de la Pau», ha assenyalat.
El regidor ha insistit en la importància d’aquest tipus d’actuacions hidràuliques, «obres que no es veuen, però que són fonamentals perquè solucionen problemes reals dels veïns i veïnes».
Pròxima actuació
Borja Castell ha anunciat que l’Ajuntament està ultimant un altre projecte al camí de la Fossa del Pastor, concretament al tram inicial, on s’acumula gran quantitat d’aigua pluvial en episodis de pluges torrencials. La futura actuació permetrà canalitzar aquestes aigües i evitar problemes en una de les zones més afectades.
