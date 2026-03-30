La Vall d'Uixó impulsa una nova campanya de diversitat funcional
L'Ajuntament vol transmetre valors d'inclusió i empatia entre l'alumnat
L’Ajuntament de la Vall d’Uixó posa en marxa la 21a edició de les campanyes de sensibilització sobre diversitat funcional dirigides a escoles i instituts del municipi, amb l’objectiu de promoure valors d’inclusió, empatia, respecte i convivència entre l’alumnat, que es posa en la pell de les persones amb diversitat funcional amb diversos tallers i activitats.
Esta iniciativa s’emmarca en el I Pla de Diversitat Funcional i Salut Mental, aprovat per unanimitat en el ple municipal el passat desembre, que introdueix una visió més comunitària, inclusiva i acollidora en les polítiques municipals, amb la finalitat que “ningú es quede arrere”.
El regidor de Serveis Socials, Jorge Marqués, ha explicat:“Enguany hem fet una xicoteta evolució d’estes campanyes que portem més de dues dècades realitzant, per adaptar-les a les necessitats actuals i reforçar el seu impacte educatiu i social”.
Tallers i activitats
Així, els tallers posaran l’alumnat “en la pell de les persones amb diversitat funcional”, abordant situacions relacionades amb la ceguesa, la sordesa, la mobilitat reduïda o la diversitat funcional intel·lectual i mental. “Es tracta que entenguen, però també que sàpiguen com actuar i com acompanyar, i sobretot que creguen en una societat inclusiva”, ha assenyalat.
Les activitats es desenvoluparan durant els mesos d’abril i maig en els centres educatius de la ciutat. Com a novetat, enguany es reforça la formació en salut mental. Així, en 3r i 4t de primària es realitzaran sessions consensuades amb els departaments d’orientació dels centres. Estes sessions seran impartides pel CRISOL, el recurs municipal de salut mental, i estaran orientades a la prevenció, responent a una necessitat detectada ja en edats primerenques.
"Una societat inclusiva"
Marqués ha destacat que “és fonamental continuar treballant des de l’educació per construir una societat on totes i tots estiguem inclosos, visquem millor i tinguem el nostre lloc i autonomia, independentment de les nostres capacitats”.
Finalment, ha volgut agrair la col·laboració de les entitats que fan possible esta iniciativa impulsada per la Regidoria de Serveis Socials: Fundación Manantial, Asociación de Usuarios de Perros Guía de la Comunitat Valenciana, CRISOL, ONCE, FRATER, Afaniad, IVAS i l’Associació de Persones Sordes de Castelló.
