Benassal assumix la gestió de les escoletes vacacionals

L'Ajuntament de Benassal assumirà, a partir de l'Escoleta de Pasqua, la gestió de les escoletes vacacionals. Una vegada licitat, el servei ha estat adjudicat a l'empresa Activa'm.

Aquesta nova gestió, regulada mitjançant ordenança municipal i organitzada des del mateix Ajuntament, té com a objectiu garantir la conciliació de la vida familiar i laboral. A més, s'obri la possibilitat d'afegir bonificacions econòmiques per facilitar a les famílies interessades la inscripció dels xiquets i xiquetes.

Bonificacions

En aquest sentit, les bonificacions seran del 25% per a les famílies nombrosses, les monoparentals o amb vulnerabilitat. Per un altre costat, el segon germà o germana inscrit en l'escoleta comptarà amb un 20% de bonificació.