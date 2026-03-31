Benassal assumix la gestió de les escoletes vacacionals
El servei ha estat adjudicat a l'empresa Activa'm des de Pasqua
Benassal
L'Ajuntament de Benassal assumirà, a partir de l'Escoleta de Pasqua, la gestió de les escoletes vacacionals. Una vegada licitat, el servei ha estat adjudicat a l'empresa Activa'm.
Aquesta nova gestió, regulada mitjançant ordenança municipal i organitzada des del mateix Ajuntament, té com a objectiu garantir la conciliació de la vida familiar i laboral. A més, s'obri la possibilitat d'afegir bonificacions econòmiques per facilitar a les famílies interessades la inscripció dels xiquets i xiquetes.
Bonificacions
En aquest sentit, les bonificacions seran del 25% per a les famílies nombrosses, les monoparentals o amb vulnerabilitat. Per un altre costat, el segon germà o germana inscrit en l'escoleta comptarà amb un 20% de bonificació.
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