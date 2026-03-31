Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Marea verdeNueva apertura en CastellóEl tiempo en CastellónTumban la personación de MazónEl mejor carajilloEstudiante excelenteAspiradora Action
instagramlinkedin

Benassal assumix la gestió de les escoletes vacacionals

El servei ha estat adjudicat a l'empresa Activa'm des de Pasqua

L'Ajuntament de Benassal assumix la gestió de les escoletes des de Pasqua.

L'Ajuntament de Benassal assumix la gestió de les escoletes des de Pasqua. / Mediterráneo

Concha Marcos

Benassal

L'Ajuntament de Benassal assumirà, a partir de l'Escoleta de Pasqua, la gestió de les escoletes vacacionals. Una vegada licitat, el servei ha estat adjudicat a l'empresa Activa'm.

Aquesta nova gestió, regulada mitjançant ordenança municipal i organitzada des del mateix Ajuntament, té com a objectiu garantir la conciliació de la vida familiar i laboral. A més, s'obri la possibilitat d'afegir bonificacions econòmiques per facilitar a les famílies interessades la inscripció dels xiquets i xiquetes.

Noticias relacionadas y más

Bonificacions

En aquest sentit, les bonificacions seran del 25% per a les famílies nombrosses, les monoparentals o amb vulnerabilitat. Per un altre costat, el segon germà o germana inscrit en l'escoleta comptarà amb un 20% de bonificació.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents