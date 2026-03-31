Benassal convoca el XVIII Concurs Literari i Fotogràfic Carles Salvador
El certamen busca fomentar la creativitat i la llengua
La Fundació Carles Salvador de Benassal ha convocat la XVIII edició del Concurs Literari i Fotogràfic Carles Salvador, una iniciativa consolidada que té com a objectiu promoure la creativitat entre els més joves i fomentar l’ús del valencià com a llengua de cultura, cohesió i expressió.
El certamen està dirigit a alumnat de Primària, ESO i Batxillerat, que podrà participar en diferents modalitats com poesia, narrativa, assaig o article d’opinió i fotografia. Els treballs hauran de presentar-se en valencià i poden abordar temàtiques diverses.
Des de la Fundació Carles Salvador es destaca la importància d’este concurs com a eina educativa i cultural que complementa la formació acadèmica, contribuint al desenvolupament de la competència lingüística i a la creativitat literària i artística de l’alumnat.
Trajectòria
La figura de Carles Salvador, mestre, gramàtic i escriptor fonamental per a la normalització i difusió del valencià, continua sent un referent imprescindible. El seu llegat pedagògic i literari inspira esta convocatòria, que any rere any reafirma el compromís amb la llengua i la cultura pròpies.
Els treballs es podran presentar fins al pròxim 30 d’abril de 2026, tant en format digital com per correu ordinari, seguint les bases establides per la Fundació. El jurat concedirà premis per categoria i modalitat, amb una dotació de 80 euros, a més de diplomes i materials.
