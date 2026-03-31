Benicarló licita el subministrament de consumibles i material informàtic per 23.300 euros
La licitació també incorpora la recollida trimestral de tòners i cartutxos usats
L’Ajuntament de Benicarló ha obert el procés de licitació per al subministrament de consumibles per a impressores, faxos i material no inventariable destinat al Sistema d’Informació de l’Ajuntament de Benicarló (SIAB).
El contracte compta amb un pressupost de 23.300,88 euros i el termini de presentació d’ofertes estarà obert fins al 15 d’abril a les 23.59 hores.
L’objectiu d’aquesta licitació és garantir el correcte funcionament dels equips d’impressió municipals i assegurar que tots els consumibles utilitzats siguen compatibles amb les prestacions tècniques exigides, evitant incidències que puguen afectar la garantia, el manteniment o el rendiment dels equips.
El plec tècnic estableix que es podran subministrar tant tòners i cartutxos de tinta originals com remanufacturats, sempre que oferisquen les mateixes prestacions que els originals, no invaliden la garantia ni el servei de manteniment i no alteren el funcionament de les impressores o faxos.
En canvi, no s’admetrà el subministrament de cartutxos o unitats de tòner simplement recarregats. A més, en aquells casos en què així s’indique expressament, només es permetrà el subministrament de productes originals.
Pel que fa al material no inventariable, tots els productes hauran de ser nous i originals, fabricats per empreses reconegudes del sector. No s’acceptaran productes usats ni reacondicionats.
Sostenibilitat
La licitació també incorpora criteris de sostenibilitat i gestió ambiental. Les empreses adjudicatàries hauran d’incloure en el servei la recollida trimestral de cartutxos i tòners usats o obsolets, independentment de si han sigut subministrats en l’actual contracte o en anteriors. Així mateix, l’empresa adjudicatària serà la responsable de garantir la correcta gestió d’aquests residus d’acord amb la normativa vigent sobre residus elèctrics i electrònics.
Finalment, tots els consumibles subministrats hauran de complir la normativa vigent de la Unió Europea i d’Espanya en matèria d’ergonomia, medi ambient, estalvi energètic, compatibilitat electromagnètica i emissió de radiacions.
