La comèdia dramàtica que arriba a Almassora: on i quan veure-la

La funció, protagonitzada per Carmen Morales i Juan Meseguer, es representarà a les 19.00 hores dins de la programació cultural municipal

El concejal de cultura con la obra. / Mediterráneo

B. Nebot

Castellón

La Casa de la Cultura d’Almassora acollirà el pròxim dissabte 2 de maig la representació de l’obra Querida Agatha Christie, una proposta teatral protagonitzada per Carmen Morales i Juan Meseguer que promet captivar el públic amb una història plena de misteri, emoció i picades d’ullet a la cèlebre escriptora britànica.

La funció, que començarà a les 19.00 hores, forma part de la programació cultural impulsada per l’Ajuntament d’Almassora a través de la Regidoria de Cultura, amb l’objectiu d’oferir una oferta variada i de qualitat per a tots els públics.

El regidor de Cultura, Vicente Blay Casino, ha destacat que es busca “apropar a Almassora propostes escèniques de primer nivell, amb intèrprets reconeguts i obres que connecten amb el públic des del primer moment”.

En este sentit, Casino ha subratllat que Querida Agatha Christie és “una oportunitat perfecta per a gaudir del teatre en majúscules, amb una posada en escena cuidada i una història que ret homenatge a una de les grans figures de la literatura universal”.

Querida Agatha Christie és l’últim projecte de Juan Carlos Rubio, en el qual explora les vides de dos personatges absolutament únics i imprescindibles: Agatha Christie i Benito Pérez Galdós. Agatha s’enfronta a una nova nit en vela. Els fantasmes de la relació trencada amb el seu marit i la recent pèrdua de la seua mare han deixat una profunda empremta en la seua percepció de la realitat, situació agreujada pel consum d’alcohol i tranquil·litzants. La inesperada visita d’un elegant cavaller d’una certa edat interromp els seus plans. Ell és Benito Pérez Galdós.

Entre ambdós genis s’establix immediatament una connexió electrizant, en la qual ixen a la llum secrets, fòbies, desitjos i frustracions. Querida Agatha Christie és una comèdia dramàtica on conviuen l’humor i la llàgrima, el gènere fantàstic, el misteri, la tensió i un final inesperat.

Les entrades per a la funció ja estan disponibles i poden adquirir-se de manera anticipada a través de la pàgina web municipal habilitada per a la venda de localitats:

https://entrades.almassora.es/par-public/rest/evento/listado

