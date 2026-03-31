La comèdia dramàtica que arriba a Almassora: on i quan veure-la
La funció, protagonitzada per Carmen Morales i Juan Meseguer, es representarà a les 19.00 hores dins de la programació cultural municipal
B. Nebot
La Casa de la Cultura d’Almassora acollirà el pròxim dissabte 2 de maig la representació de l’obra Querida Agatha Christie, una proposta teatral protagonitzada per Carmen Morales i Juan Meseguer que promet captivar el públic amb una història plena de misteri, emoció i picades d’ullet a la cèlebre escriptora britànica.
La funció, que començarà a les 19.00 hores, forma part de la programació cultural impulsada per l’Ajuntament d’Almassora a través de la Regidoria de Cultura, amb l’objectiu d’oferir una oferta variada i de qualitat per a tots els públics.
El regidor de Cultura, Vicente Blay Casino, ha destacat que es busca “apropar a Almassora propostes escèniques de primer nivell, amb intèrprets reconeguts i obres que connecten amb el públic des del primer moment”.
En este sentit, Casino ha subratllat que Querida Agatha Christie és “una oportunitat perfecta per a gaudir del teatre en majúscules, amb una posada en escena cuidada i una història que ret homenatge a una de les grans figures de la literatura universal”.
Querida Agatha Christie és l’últim projecte de Juan Carlos Rubio, en el qual explora les vides de dos personatges absolutament únics i imprescindibles: Agatha Christie i Benito Pérez Galdós. Agatha s’enfronta a una nova nit en vela. Els fantasmes de la relació trencada amb el seu marit i la recent pèrdua de la seua mare han deixat una profunda empremta en la seua percepció de la realitat, situació agreujada pel consum d’alcohol i tranquil·litzants. La inesperada visita d’un elegant cavaller d’una certa edat interromp els seus plans. Ell és Benito Pérez Galdós.
Entre ambdós genis s’establix immediatament una connexió electrizant, en la qual ixen a la llum secrets, fòbies, desitjos i frustracions. Querida Agatha Christie és una comèdia dramàtica on conviuen l’humor i la llàgrima, el gènere fantàstic, el misteri, la tensió i un final inesperat.
Les entrades per a la funció ja estan disponibles i poden adquirir-se de manera anticipada a través de la pàgina web municipal habilitada per a la venda de localitats:
https://entrades.almassora.es/par-public/rest/evento/listado
- Otra tienda de Castellón echa el cierre tras 25 años y deja huella en varias generaciones: 'Millones de gracias a todos
- Una firma cerámica de Castellón, pendiente del juzgado para su venta: 'Todos los trabajadores apoyan la oferta
- Los asesores fiscales aconsejan sobre la campaña de la renta: «Vivienda y eficiencia energética son las deducciones más potentes»
- La estudiante de Castellón que ha convencido a Juan Roig: Las puertas de Lanzadera se abren para Yamila Torres gracias a su LinkedIn para enfermeras
- Un camión choca contra un vehículo detenido y con la baliza encendida en la CV-10 a su paso por Vila-real
- Accidente mortal en la V-31 en Silla: muere atrapado bajo su camión tras caer por un terraplén
- Huelga de profesores en Castellón, en directo: última hora de las movilizaciones
- Semana Santa 2026 en Castellón: Qué tiempo hará en la provincia según las previsiones de Aemet