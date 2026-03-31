Ignasi Garcia (Compromís per Castelló) exigeix a Begoña Carrasco mesures reals davant la falta de neteja i soroll a Castelló
La formació nacionalista assegura que la situació "es manté sense canvis significatius malgrat els anuncis i les campanys del gover municipal"
Compromís per Castelló ha denunciat que el equip de govern de l'Ajuntament, que encapçala Begoña Carrasco, no ha complit la seua promesa de millorar la neteja i reduir les molèsties per soroll a Castelló. Segons recull l’informe de 2025 de la Unitat de Reclamacions i Suggeriments (URIS) de l’Ajuntament de Castelló, estes dos qüestions continuen al capdavant de les queixes de la ciutadania.
La coalició destaca que, lluny de millorar, la situació es manté sense canvis significatius malgrat els anuncis i les campanyes impulsades pel govern municipal. De fet, segons les dades municipals, la neteja viària i el soroll es mantenen entre els principals motius de reclamació del veïnat, sense que s’hagen produït, al seu parer, millores reals.
Propaganda i falses promeses
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha sigut contundent: “Demanem a Begoña Carrasco que, en lloc de propaganda i falses promeses, treballe de veritat per reduir estes molèsties i deixe de convertir-les en una constant en les reclamacions de la ciutadania”. Garcia ha insistit que esta situació evidencia, segons la formació, la falta de mesures efectives per part del Partit Popular i ha advertit que no hi ha cap pla real més enllà dels anuncis.
A més, Compromís per Castelló ha alertat que esta situació genera desigualtats entre diferents zones de la ciutat. Tal com assenyala la coalició, hi ha barris on la neteja es fa de manera reiterada, mentre que en altres resulta clarament insuficient, una dinàmica que, a parer seu, crea “ciutadans de primera i de segona”.
Per tot això, la coalició ha reclamat al govern de Carrasco que deixe arrere la política d’anuncis i impulse mesures concretes per millorar la neteja a Castelló i reduir el soroll, amb l’objectiu de donar una resposta real a les necessitats del veïnat.
