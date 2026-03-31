Presentació del cicle
Grau de Circ omplirà d’espectacle el districte marítim de Castelló
La setena edició del festival de circ contemporani es celebrarà al parc de la Panderola i la plaça de Sète, del 3 al 5 d’abril, amb una programació gratuïta per a tots els públics amb 12 companyies
J. M. Panadero
La setena edició del festival de circ contemporani Grau de Circ arribarà al parc de la Panderola i la plaça de Sète del districte marítim aquest cap de setmana, entre el Divendres Sant, 3 d’abril, i el Diumenge de Pasqua, 5 d’abril.
Una selecció de 12 companyies nacionals i internacionals presentaran els seus espectacles amb entrada gratuïta per a tots els públics. La inauguració del festival serà a càrrec del clown Txema Muñoz i el seu espectacle Gota, guanyador del Premi al millor espectacle de carrer Feten 2026 i candidat als Premis MAX de teatre. La cita serà a les 17.00 hores, al parc de la Panderola. Aquesta proposta fusionarà màgia, humor i teatre visual en un univers en el qual la pluja desapareix i la imaginació ho ompli tot amb jocs sorprenents.
A més d’aquest muntatge, les companyies Quique Montoya&Delicat Circ, La Corcoles, Circ Bover, Alodeyá, Sargantana Circ, Zircozaurre, Circ Pànic, Jean Philippe Kikolas i Alba Sarraute completen un cartell que compta amb muntatges guardonats en més de 20 festivals internacionals. La companyia castellonenca Troupe Malabó repeteix en la coordinació d’una cita cultural de primer nivell.
Presentació oficial
El regidor de Cultura en funcions, Vicent Sales, la tinenta d’alcalde del Grau, Ester Giner, i el president de l’Autoritat Portuària, Rubén Ibáñez, van presentar ahir el cartell d’una programació que cada any guanya en quantitat i qualitat.
Vicent Sales destaca que «són tres jornades en les quals convertim el Grau en una gran carpa de circ en la qual s’esgoten totes les localitats. No hi ha millor manera de gaudir de la Setmana Santa que en família, especialment amb una oferta cultural en la qual comptem amb diversió assegurada».
Per part seua, Rubén Ibáñez, detalla que «tenim el ferm compromís que el port no siga només un node logístic de referència, sinó un espai viu i obert. El suport a iniciatives com Grau de Circ respon a la nostra voluntat de convertir a PortCastelló en el gran epicentre de l’oci familiar de la província, integrant plenament la nostra activitat amb la vida social i cultural del Grau. El port de Castelló està de moda i volem que siga, per damunt de tot, un espai de convivència on les famílies troben una oferta de primer nivell en un entorn privilegiat».
Finalment, Giner reitera la importància que té l’oferta cultural durant la Setmana Santa, unes dates en les quals Castelló rep a milers de visitants. «És una oportunitat única perquè turistes i residents gaudisquen d’una programació cultural de primer nivell en el Grau, perquè el públic que ve a Grau de Circ té l’oportunitat de gaudir a les terrasses de la nostra gastronomia i de descobrir un entorn privilegiat al costat de la mar», apunta la regidora.
Cloenda
El darrer espectacle del cicle serà Play Time, de la companyia Kanbahiota, al parc de la Panderola. L’actuació tindrà lloc el diumenge 5, a partir de les 18.30 hores i estarà plena d’energia i tractarà la importància del joc i la llibertat de gaudir sense límits. Prèviament, al mateix escenari, la companyia Alba Sarrauate oferirà Lua, obra enfocada per a un públic familiar.
- Otra tienda de Castellón echa el cierre tras 25 años y deja huella en varias generaciones: 'Millones de gracias a todos
- Una firma cerámica de Castellón, pendiente del juzgado para su venta: 'Todos los trabajadores apoyan la oferta
- Los asesores fiscales aconsejan sobre la campaña de la renta: «Vivienda y eficiencia energética son las deducciones más potentes»
- La estudiante de Castellón que ha convencido a Juan Roig: Las puertas de Lanzadera se abren para Yamila Torres gracias a su LinkedIn para enfermeras
- Un camión choca contra un vehículo detenido y con la baliza encendida en la CV-10 a su paso por Vila-real
- Accidente mortal en la V-31 en Silla: muere atrapado bajo su camión tras caer por un terraplén
- Huelga de profesores en Castellón, en directo: última hora de las movilizaciones
- Semana Santa 2026 en Castellón: Qué tiempo hará en la provincia según las previsiones de Aemet