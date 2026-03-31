La Nit de l’Art de Castelló torna per a celebrar la seua majoria d'edat
La cita inicia el rodatge de la seua 18a edició amb xifres històriques de participació, després de rebre quasi 700 propostes de tota la geografia estatal i de 21 països en la convocatòria oberta que consoliden la seua projecció nacional i internacional
B. Nebot
Hi ha dates que no s'anoten: s'esperen. La Nit de l’Art de Castelló torna els pròxims 8 i 9 de maig de 2026 convertida ja en una cita imprescindible en l'agenda sociocultural urbana i en pols col·lectiu que compleix, a més, la seua majoria d'edat. Una 18a edició que inicia el seu compte arrere amb la promesa de transformar, una vegada més, la ciutat en un territori on tot, des del prisma artístic, pot succeir.
Durant dos dies —i les seues nits— Castelló deixarà de ser escenari per a convertir-se en experiència. Carrers, places, estudis d'artista i espais culturals inesperats s'obriran a l'art en un recorregut lliure, gratuït i viu que convida al públic no sols a mirar, sinó a habitar, sentir i deixar-se impactar per la creació contemporània.
La majoria d'edat de La Nit de l’Art arriba acompanyada de xifres històriques: quasi 700 propostes rebudes després de la convocatòria oberta —enfront de les 214 de l'any passat—. Una participació que evidencia no sols el creixement del projecte, sinó també la seua capacitat de ressonar en contextos diversos: les propostes han arribat des de tota la geografia estatal i 21 països, confirmant l'abast i la projecció internacional de La Nit de l’Art, destaca la seua directora, Yvonne Bacas.
Anteriors recepcions
Si alguna cosa defineix a aquest projecte és el seu creixement sostingut des de la col·lectivitat. Les xifres de la passada edició ja dibuixaven eixe mapa compartit: 33.000 persones van gaudir de les més de 130 propostes de 15 disciplines impulsades per 500 artistes —entre professionals i amateurs— en 80 escenaris urbans activats en tota la ciutat. Un entramat cultural que no sols es manté, sinó que s'enforteix gràcies al suport constant del públic, dels creadors i d'una ciutat que ha fet seu l'esdeveniment.
La programació de 2026, que l'organització revelarà en breu i que naix d'eixa participació rècord, desplegarà de nou tot un mosaic de llenguatges i formats: arts escèniques, música, exposicions, performances, intervencions urbanes o experiències participatives que conviden a perdre's —i trobar-se— en cada racó, i que sumarà de nou la implicació del teixit cultural i educatiu local, motor d'una cita que es reinventa sense deixar de ser recognoscible.
El 8 i 9 de maig, Castelló tornarà a bategar. Acompanyada de La Nit de l’Art, i celebrant 18 primaveres.
Organitzada per l'Associació d'Art Contemporani de Castelló, La Nit de l’Art compta amb el suport especial del Consistori i la seua Regidoria de Cultura i de la Generalitat Valenciana a través del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i l’Institut Valencià de Cultura (IVC), a més del suport de la Diputació Provincial, Al Port, la Universitat Jaume I i Ruralnostra.
