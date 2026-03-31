Nules ja té guanyadors de la campanya comercial del Dia del Pare

Quasi mil butlletes han sigut dipositades a l'urna del sorteig

El sorteig s'ha realitzat a l'edifici Natiu. / Mediterráneo

Concha Marcos

Nules

Nules ja té les persones guanyadores de la campanya Les teues compres a Nules. Tenen premi!, amb la qual l’Ajuntament ha volgut promocionar també enguany les compres al comerç local per al Dia del Pare.

En total s’han sortejat sis premis, un viatge a La Rioja amb tast de vi a la Bodega Muga per a dos persones un cap de setmana, del que ha resultat guanyador Miguel Ángel Mendez; i cinc sopars o dinars per a dos persones en un restaurant del municipi, dels quals han estat guanyadors i guanyadores Miguel Flich, María Navarro, Eva Angelina Martí, Esther Palmer i Conchín Climent.

Cal assenyalar que la campanya s’ha desenvolupat els dies de l’1 al 19 de març, i ha estat un èxit de participació amb quasi mil butlletes dipositades a l’urna. De fet, la regidora de Comerç, Gemma Carratalá, destaca: “Aquesta campanya també ha estat molt participativa, de manera que anem a seguir treballant en aquesta línia al llarg de tot l’any, per tant seguim apostant per aquest tipus de campanyes de promoció del comerç local”.

Burriana resucita el Museu de la Taronja tras 14 años cerrado

Vídeo: La 'vuelta' de Hannah Montana despierta la nostalgia entre los castellonenses: "Aún me sé algunos diálogos de memoria"

Teamfight Tactics revela el Set 17: Deidades siderales, cargado de poder cósmico y mecánicas de Dioses

Ignasi Garcia (Compromís per Castelló) exigeix a Begoña Carrasco mesures reals davant la falta de neteja i soroll a Castelló

Vídeo: Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado

