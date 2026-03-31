Nules ja té guanyadors de la campanya comercial del Dia del Pare
Quasi mil butlletes han sigut dipositades a l'urna del sorteig
Nules ja té les persones guanyadores de la campanya Les teues compres a Nules. Tenen premi!, amb la qual l’Ajuntament ha volgut promocionar també enguany les compres al comerç local per al Dia del Pare.
En total s’han sortejat sis premis, un viatge a La Rioja amb tast de vi a la Bodega Muga per a dos persones un cap de setmana, del que ha resultat guanyador Miguel Ángel Mendez; i cinc sopars o dinars per a dos persones en un restaurant del municipi, dels quals han estat guanyadors i guanyadores Miguel Flich, María Navarro, Eva Angelina Martí, Esther Palmer i Conchín Climent.
Cal assenyalar que la campanya s’ha desenvolupat els dies de l’1 al 19 de març, i ha estat un èxit de participació amb quasi mil butlletes dipositades a l’urna. De fet, la regidora de Comerç, Gemma Carratalá, destaca: “Aquesta campanya també ha estat molt participativa, de manera que anem a seguir treballant en aquesta línia al llarg de tot l’any, per tant seguim apostant per aquest tipus de campanyes de promoció del comerç local”.
- Otra tienda de Castellón echa el cierre tras 25 años y deja huella en varias generaciones: 'Millones de gracias a todos
- Una firma cerámica de Castellón, pendiente del juzgado para su venta: 'Todos los trabajadores apoyan la oferta
- Los asesores fiscales aconsejan sobre la campaña de la renta: «Vivienda y eficiencia energética son las deducciones más potentes»
- Huelga de profesores en Castellón, en directo: última hora de las movilizaciones
- La estudiante de Castellón que ha convencido a Juan Roig: Las puertas de Lanzadera se abren para Yamila Torres gracias a su LinkedIn para enfermeras
- Un camión choca contra un vehículo detenido y con la baliza encendida en la CV-10 a su paso por Vila-real
- Accidente mortal en la V-31 en Silla: muere atrapado bajo su camión tras caer por un terraplén
- Costas plantea nuevos deslindes en el litoral de Benicàssim y Alcossebre