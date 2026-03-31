Vila-real lliura els premis del II Certamen Artístic de la Fundació Joan Simó
Més de 400 alumnes dels centres educatius locals han participat en aquesta segona edició
Vila-real ha celebrat el lliurament dels premis del II Certamen Artístic de la Fundació Joan Simó: El respecte i la tolerància entre sexes, una iniciativa emmarcada en la XXIII Campanya de prevenció de la violència de gènere i inclosa dins de la programació commemorativa del Dia Internacional de la Dona (8M), impulsada per la Regidoria d’Igualtat.
El certamen ha comptat amb la participació de més de 400 alumnes de 1r de batxillerat dels centres educatius IES Broch i Llop, IES Francesc Tàrrega, IES Miralcamp i Col·legi Santa Maria. En el marc d’aquesta iniciativa, Rosabel Canós, d’Edicions País del Mar, s’ha desplaçat als centres educatius per impartir les xarrades, centrades en la sensibilització i la prevenció de la violència de gènere a través de l’art i la reflexió crítica.
En total, s’han presentat 23 obres, amb 5 escultures, 3 dibuixos i 15 eslògans o cartells-eslògan, destacant per la seua qualitat artística i el seu compromís amb la conscienciació social. El jurat, integrat per dos representants de l’Ajuntament, dos de la Fundació Joan Simó, dos dels centres educatius participants i dos d’Edicions País del Mar, ha valorat les obres presentades i ha atorgat els premis a Jia Yue Wu, del Col·legi Santa Maria, per l’obra número 10 Florecer del dolor, que ha obtingut tant el premi a la millor obra com el premi de dibuix, Amalia Camelia Stoica Dumitrescu, també del Col·legi Santa Maria, pel treball El respeto no deja marcas, guardonat amb el premi d’eslògan, i Veronika Markievits, de 1r de Batxillerat de l’IES Broch i Llop, per l’obra Obligados a la belleza, que ha rebut el premi d’escultura i també el premi del públic.
Com a novetat d’enguany, les escultures de la Fundació Joan Simó han estat exposades de manera conjunta en les instal·lacions de la Fundació Caixa Rural, a diferència de l’any passat, quan la mostra va itinerar pels diferents centres educatius.
Treballar amb la joventut
La regidora d’Igualtat i vicealcaldessa, Maria Fajardo, ha destacat “la importància de continuar treballant amb la joventut per fomentar valors com el respecte, la igualtat i la tolerància entre sexes”. Fajardo ha subratllat: “Aquest tipus d’iniciatives són fonamentals per trencar estereotips i tabús, així com per generar consciència crítica entre els joves davant qualsevol forma de violència o discriminació”. I ha remarcat: “L’art esdevé una eina clau per expressar, reflexionar i avançar cap a una societat més justa i igualitària”. L’alcalde de la ciutat, José Benlloch, i Juan Manuel Simó, representant de la Fundació Joan Simó, també han intervingut a l’acte de lliurament.
Amb aquest certamen, Vila-real mostra el seu compromís amb la prevenció de la violència de gènere i la promoció d’una educació basada en el respecte, implicant activament la comunitat educativa en la construcció d’un futur més igualitari.
